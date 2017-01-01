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〈南部〉順天書屋啟用 教小朋友程式語言

2017-01-01

〔記者張存薇／台東報導〕拉近與社區的距離，讓小朋友開拓更寬廣的世界！台東市順天宮「順天書屋」昨天正式啟用，志工教師團長李小英帶領小朋友快樂學習電腦程式語言，翻轉台灣、邁向世界！

順天宮管理委員會總幹事楊卿偉指出，順天宮原本就有在做社區服務、發獎助學金等工作，但希望更深耕教育，後方的善房已閒置七、八年，前、後任主委施文正、李坤鴻持續推動，也找來「鄰居」北淞電腦的老闆娘李小英，九月啟試辦電腦程式語言「Scratch」相關課程，約有廿位小朋友利用每週二、三晚上上課，樂在學習。

長期推廣資訊教育的李小英說，程式語言是未來世界的共通語言，小朋友透過遊戲、動畫學習，完成了很有成就感、也更有學習動力，原本頑皮好動的孩子坐在電腦前，也變得專注，讓她開心「原來退休後還可以做這麼多事！」

經順天宮管委員、議員吳景槐、周達三及大都會移民公司贊助軟硬體，順天書屋趕在年底正式啟用，預計明年一月廿至廿一日、廿三至廿四日開辦兩天次兒童電腦冬令營，二月二至十日為寒訓營、目標瞄準全國Scratch程式競賽，以四到六年級學生為優先，課程為電腦入門、規劃動畫腳本及Scratch入門等。

上課時間為每天上午九時至下午四時，免費提供午餐，參加寒訓營者需自備電腦，上課地點在台東市寶桑路三三三號，報名電話：（089）322634、335398小英老師。

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  • 李小英發揮專長，為偏鄉孩童引進程式語言課程。（記者張存薇攝）

    李小英發揮專長，為偏鄉孩童引進程式語言課程。（記者張存薇攝）

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