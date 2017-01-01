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〈南部〉告別2016 千人湧關山送夕陽

2017-01-01

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕元旦連假昨天下午開始，屏東恆春半島逐漸湧現車潮，關山是墾丁賞日落最佳地點，昨天氣候晴朗，不少遊客從下午就到山上等待夕陽，老天爺沒讓大家失望，火紅夕陽隨著眾人目光，慢慢沒入雲層告別二○一六年。

近千名來自各國的遊客站滿關山頂，仰著頭、拿著相機朝向海面，興奮的遊客大聲為夕陽倒數，在難得的好天氣幫忙下，得以幸運目送太陽慢慢西沉，個個帶著滿足笑容下山。

有CNN「掛保證」推薦為全球十二個最美的賞落日景點的關山日落，一直是墾丁觀夕首選，恆春鎮公所雖開始在出入口收費，但遊客數沒有明顯減少，仍湧入大量人潮爭睹夕陽，周邊關山福德宮及夕陽咖啡廳一位難求。

根據中央氣象局資料，恆春半島日落在下午五點二十四分，由於昨天墾丁氣候晴朗，氣溫在舒適的二十五度上下，除了關山成為多數遊客首選，周邊的白砂、萬里桐等景點，也有不少內行遊客避開人潮前往等待夕陽。

關山海拔高度僅一百五十二公尺，但面海視野廣闊無阻礙，能全程看著夕陽沒入海面，當地落日餐廳「田庄所在」老闆田德成說，根據往年的經驗，年底通常有冷鋒面過境，雲層在傍晚幾乎覆蓋陽光，連續兩年看到九十%的日落，相當幸運。

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  • 墾丁關山千人爭睹夕陽。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁關山千人爭睹夕陽。（記者蔡宗憲攝）

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標題：〈南部〉告別2016 千人湧關山送夕陽


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