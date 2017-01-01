〈南部〉搖滾跨年晚會 屏東青年自己來
2017-01-01
縣立體育館前草坪登場
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東的跨年很搖滾，強調「青年自主 屏東搖滾」的跨年晚會，昨晚在縣立體育館前草坪登場，包括豬頭皮、拷秋勤等十二個國內及在地學生樂團，陪民眾嗨翻六百分鐘，壓軸的倒數儀式由縣長潘孟安帶領鄉親齊喊「五、四、三、二、一！」，在二〇一七年的第一秒，台上擲出大型氣球製成的「金雞蛋」，象徵金雞年到來，同時煙火升空，民眾在火樹銀花的夜空下歡喜迎接新年。
屏東縣跨年夜天氣相當好，縣府以「點亮二〇一七」為主題，在屏東公園舉辦點燈儀式，揭開跨年活動序幕，縣長潘孟安帶領縣府團隊，一起點亮夢幻又熱鬧的燈飾，並在現場發送祈福紅包，吸引大批民眾排隊索取，整個公園也充滿倒數迎新的氛圍。
學生樂團陪民眾一起嗨
潘孟安說，跨年不一定要花大錢請大咖藝人，縣府特別把舞台留給青年發揮，由青年一手包辦策劃、執行，讓青年從參與公共事務學習執行經驗，也希望能夠為這城市帶來更大的創意，屏東的舞台是屬於大家的，希望這次邀青年朋友共同點亮屏東、點亮二〇一七，祝福大家順心平安喜樂。
屏東各鄉鎮自辦的跨年晚會，也讓民眾看得過癮，潘孟安除了在屏東市帶領縣府團隊發放「一元復始」紅包，吸引民眾爭相索取，也接連趕往鹽埔、枋寮、東港、萬丹等地與鄉親一起歡送二〇一六年。
此外，在潮州、里港、內埔、竹田、恆春等鄉鎮也舉辦熱鬧的跨年晚會，邀請各類藝人助陣，讓居民不必遠赴大都市倒數，原鄉部落則有重返巴達因部落及禮納里觀星活動；今天上午則有獅子鄉、牡丹鄉迎接第一道曙光。
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