〈台北都會〉新北小農鮮舖 泰山公有市場開賣

2017-01-01

〔記者李雅雯／新北報導〕「新北小農有機鮮舖」再添一處，泰山公有市場據點今天正式開賣，提供消費者有機蔬果的多樣選擇，民眾可以「逛菜市、買有機、享好康」。

今上午推好康促銷

所謂的有機蔬果，指的是栽種過程中不能使用任何農藥和化學肥料，土壤、灌溉水在各式金屬含量檢驗上必須合格，新北小農有機鮮舖由農業局輔導促成，強調「力挺小農，產地直賣」，搭起在地小農第一線銷售平台。泰山公有市場增設攤位據點的小農主要來自林口區。

農業局長李玟指出，新北小農有機鮮舖目前在板農活力超市、淡水農會超市、蘆洲農會超市、三重農會超市、樹林農會超市、三芝農會超市、金山農會超市和全聯板橋文聖店、雨農店皆有設點，這次選在泰山公有市場設立產地直送的銷售攤位，除了拓展銷售平台外，也讓民眾有機會和在地小農聊上兩句，從中了解有機農業的理念，給予支持，歡迎民眾到泰山公有市場逛逛、選購。

為慶祝新北小農有機鮮舖在泰山公有市場開張，元旦上午九點到十二點，攤位推出系列好康促銷活動，限量促銷「有機蔬菜四包一百元」、「買菜滿額可抽指定蔬菜驚喜價」，現場另外還有「有機芽菜試吃」活動，現場將安排老師指導如何以芽菜做出健康好吃的簡單料理。