〈台北都會〉新北小農鮮舖 泰山公有市場開賣
2017-01-01
〔記者李雅雯／新北報導〕「新北小農有機鮮舖」再添一處，泰山公有市場據點今天正式開賣，提供消費者有機蔬果的多樣選擇，民眾可以「逛菜市、買有機、享好康」。
今上午推好康促銷
所謂的有機蔬果，指的是栽種過程中不能使用任何農藥和化學肥料，土壤、灌溉水在各式金屬含量檢驗上必須合格，新北小農有機鮮舖由農業局輔導促成，強調「力挺小農，產地直賣」，搭起在地小農第一線銷售平台。泰山公有市場增設攤位據點的小農主要來自林口區。
農業局長李玟指出，新北小農有機鮮舖目前在板農活力超市、淡水農會超市、蘆洲農會超市、三重農會超市、樹林農會超市、三芝農會超市、金山農會超市和全聯板橋文聖店、雨農店皆有設點，這次選在泰山公有市場設立產地直送的銷售攤位，除了拓展銷售平台外，也讓民眾有機會和在地小農聊上兩句，從中了解有機農業的理念，給予支持，歡迎民眾到泰山公有市場逛逛、選購。
為慶祝新北小農有機鮮舖在泰山公有市場開張，元旦上午九點到十二點，攤位推出系列好康促銷活動，限量促銷「有機蔬菜四包一百元」、「買菜滿額可抽指定蔬菜驚喜價」，現場另外還有「有機芽菜試吃」活動，現場將安排老師指導如何以芽菜做出健康好吃的簡單料理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
二行程機車汰舊補助 明年擬取消
新北市環保局配合環保署鼓勵車主報廢高污染的二行程機車，每輛補助一千五百元，不過，這項補助計畫考慮在一○七年取消，改從加強管制著手。環保局空氣品質科長李俊毅表示，目前全市二行程機車約廿一萬輛，佔機車總數…
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 訓練孩子「專心」 家長先以身作則
- 不畏恐攻陰霾 雪梨璀璨煙火秀迎新年
- 以為陽岱鋼很大牌 一次跨年夜改觀
- 樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
- 自由廣場》「炒粿條」進了OED
- 籃網缺豪慘 遭巫師替補痛宰
- 自由廣場》2016年度暢銷書：被討厭的勇氣
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 亂彈阿翔隱藏歌單 點燃台東熱情
- 法保障斷訊權 下班不准Call員工
- 五月天制服回春 開直播倒數場內外同嗨
- 《KBS尬SBS隔空較勁》 雙宋紅毯各自發光 李敏鎬落單送愛心
- 人生護理站 阿飛加油
- 肥料廠洩毒氣 2死5傷 游鎧瑞捨身救同事
- 棒球經典賽、世大運在台北…【2017年精彩賽事一把抓】
- 健康充電站─衛教講座
- 中資海外併購 成交、破局金額新高
- 日食問題 蔡英文：希望社會理性討論
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Artists draw attention to copyright with exhibition
- 01/01 各報重點新聞一覽
- 《新聞透視》年改不能再濫開支票
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 元旦豔陽天 西半部白天高溫達28度
- 如無解約條款 房客需付全期租金
- 夫狂找離家妻 她竟住男人家
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 不想一直被問 周士淵今挑戰4000分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace as pressure mounts
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 少女負氣離家 幸22小時尋獲
- 〈徵文大拼盤〉助人為快樂之本
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 普廷發新年賀川普 「順便」問候歐巴馬
- 165km也挨轟 黑黃雙雄合寫紀錄
- 基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
- 林婉瑜／期末試題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉新北小農鮮舖 泰山公有市場開賣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分