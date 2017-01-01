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〈台北都會〉3座公園 增設免費充電站

2017-01-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府工務局公園處日前在大安森林公園設置首座手機充電風光互補燈，解決民眾臨時需要充電的不便，廣受好評。公園處昨天宣布再添「二二八公園」、「復興公園」和「大湖公園」等三座公園，並增加充電孔、提高輸出電流，讓平板也能補充電力。公園處表示，後續也會在其他八座防災公園裝設可供手機、平板充電的綠能園燈，免費提供給民眾使用。

公園處科長楊森豪說明，二二八公園利用兩盞超過十年的舊太陽能園燈整修加裝，在凱達格蘭大道入口處和兒童遊戲場，各設置一組手機充電站；大湖公園的風光互補燈手機充電站位在湖邊步道涼亭附近；復興公園手機充電站則設置在兒童遊戲場旁的風雨廣場，並在兒童遊戲區沙坑旁裝設一盞風光互補燈，另外，還有四盞綠能園燈，每天點燈六小時，與市電並聯供電，可穩定提供行動裝置充電服務。

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  • 大湖公園湖邊步道涼亭附近的風光互補燈，設有手機充電站。 （公園處提供）

    大湖公園湖邊步道涼亭附近的風光互補燈，設有手機充電站。 （公園處提供）

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