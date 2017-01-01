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〈台北都會〉警用行動載具 遭批獨厚蘋果

2017-01-01

逾九成是iPhone、iPad

〔記者郭逸／台北報導〕台北市警方購置手機、平板電腦做為行動載具（M-Police），安裝警用系統，用以查詢戶籍、查緝嫌犯。資料顯示，市警局三年來耗資一千八百萬元，加上警政署配置，共一千五百多部載具，超過九成竟是單價較高的iPhone、iPad，其餘一百四十部為本土品牌HTC，藍綠北市議員質疑獨厚蘋果。

對此，市警局表示，警用行動載具的設備型號、規格及數量都是內政部警政署統一規定，當初蘋果手機和平板電腦及HTC的購置比例是二比一，但HTC貨源不足，才會全數改為iPhone、iPad，而iPhone、iPad開處罰單的速度較HTC快且順暢，才會購置較多。

市警局購買民間公司生產的手機或平板電腦，再安裝警政署統一建置的軟體，做為警用行動載具（M-Police），查詢戶籍、查捕逃犯、刑案或失蹤人口等。

不過，市警局使用的行動載具品質高貴，民國一○三年至今耗資一千八百萬元，加上警政署配置，共一千五百多部載具，竟有一千三百七十部是單價較高的iPhone、iPad，比率超過九成，其他一百四十部為HTC。細究產品單價，iPhone每台動輒二萬三千至二萬五千元，HTC每台一萬七千到二萬一千元，價差最高五千元。

議員建議自產警用軟體

市議員王鴻薇表示，警用軟體放在所有廠牌手機的使用狀況都一樣，iPhone、iPad購置數量較多就有獨厚的嫌疑，標案較偏頗；市議員何志偉則說，新加坡、美國都有自產警用硬體，他建議市警局可與中央討論統一規格，自產警用軟體、硬體，創造品牌及營收。

市警局：維修成本過高

市警局回應，警方曾嘗試開發自有警用硬體，但維修成本過高，且維修廠商單一，遂決定購買民用手機和平板電腦。

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