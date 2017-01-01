〈台北都會〉去年腸病毒逾1.2萬件 5年來最高

2017-01-01

議員批市長忽略腸病毒疫情

〔記者郭逸／台北報導〕腸病毒沒人管？開心跨年之際，台北市議員王鴻薇發現，北市去年公私立學校腸病毒案例高達一萬二千多件，達到五年來最高，十二月疫情更是嚴重，已有二千二百八十人次染病、二百六十八個班級停課，還有托嬰中心爆發腸病毒疫情仍繼續招生；王痛批市長柯文哲忽略腸病毒疫情，難怪民調低迷。

衛局：六歲以下疫情未升高

對此，北市衛生局疾病管制處長陳少卿表示，腸病毒高危險群是六歲以下學童，衛生局監控資料顯示，六歲以下學童的腸病毒疫情並未升高，六歲以上學生染病件數較多，數字才會變多；她也提到，近期確實稽查兩家學齡前機構傳出疫情並持續招生，將依法裁罰。

北市腸病毒防疫機制由衛生局主管，教育局、社會局通報，托嬰中心、幼兒園只要一個班級七天內有兩位以上學童染病就必須停課，國小則由校方自行決定是否停課，全市單月門診與急診腸病毒看診達一千人次就得進入警訊期。

去年12月 有268個班級停課

「台北市政府毫無警覺之心。」王鴻薇調閱資料發現，北市去年公私立學校腸病毒案例高達一萬二千二百五十件，件數達五年來最高，十二月就有二千二百八十人次染病、二百六十八個班級停課，疫情為全年最嚴重，柯市府竟毫無知覺。

王鴻薇更接獲投訴，北市有托嬰中心爆發腸病毒卻繼續招生，業者隱匿疫情，相關局處態度消極；她痛批柯文哲身為醫生，竟任憑腸病毒疫情在北市肆虐，整天只想連任、拉高民調。

北市府副發言人劉奕霆對此表示，柯文哲得知腸病毒疫情後，隨即指示相關人員了解狀況並持續監控。陳少卿則補充說明，每年學校開學的五至六月及九至十二月都是腸病毒高峰期，提醒民眾多加注意。