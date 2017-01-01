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〈台北都會〉象限儀流星雨 後天深夜登場

2017-01-01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕迎接元旦第一道曙光之後，今年第一個流星雨「象限儀座流星雨」，也將在一月三日晚間至隔日凌晨燦爛夜空，北市天文館昨表示，尤其今年少了月光（農曆初六）影響，觀測條件極佳！

象限儀座流星雨不僅數量很多，而且流星明亮，天文館說明，最佳觀賞時間在三日午夜廿四時至四日天亮前，每小時流星數量估計可達六十至兩百顆，不需要望遠鏡等特殊器材，也不限於特定的景點，只要挑選視野開闊，光害與空氣污染較少的地方以肉眼觀賞即可。

此外，天文館提醒，若要上山觀賞流星雨，除要注意保暖和行車安全，手電筒建議以紅色玻璃紙包覆，以免產生光害，也避免使用綠光雷射筆掃向天空，以免影響他人攝影觀測。

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