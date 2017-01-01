| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉跨年財 便利商店比去年又飆一成

2017-01-01

〔記者聶瑋齡、張凱翔／台北報導〕便利超商、ＫＴＶ及夜店聯手搶攻跨年財，北市信義區一級戰區的便利商店昨一早拆門，熱銷的咖啡、關東煮業績飆升二至四倍，今年跨年夜天候偏暖，業者腦筋動得快，增設行動商店開賣冰品與解渴的瓶裝水，備貨量加倍，營業額果然比去年提升一成。跨年續攤的好去處包括ＫＴＶ、夜店人潮滿滿，業者說，業績成長一至兩成。

小7 上百員工上陣

統一超商因應今年氣溫較高，提供瓶裝水、冰品、霜淇淋等商品，在門市周邊並設置行動商店，增設熱食區、咖啡區近四十台不同設備進駐信義區的統一超商，上百位員工上班，備貨量比平常多兩到五倍，營業額比去年多一成。至於熱銷的商品，業者說，咖啡、關東煮不分軒輊。

全家 拆門搭棚攬客

信義威秀旁全家便利商店建鑫門市，跨年業績強強滾，去年一夜飆破百萬！建鑫門市昨各類熟食備貨量為平常的十至廿倍，甚至在人行道擺起帳棚、拆下玻璃店門和飲料冰櫃門，增派四十名店員支援。全家超商公關陳家奇說，咖啡賣出是平日四倍的銷售量。

跨年續攤 KTV、夜店爆滿

台北一○一煙火吸引全球目光，每年信義區周邊的ＫＴＶ與夜店早被預訂一空，ＫＴＶ業者好樂迪與錢櫃訂位狀況昨晚六點就額滿，好樂迪說，跨年的業績比平日多一至二成。

夜店LAVA延長營業到今凌晨四點半，門口就看得到煙火；位於ATT的Elekplo營業額比平常日高約二、三成 ，營業至今早清晨六點。業者表示，每年跨年營業額比平常增加二、三倍 。INHOUSE推出ＤＪ主題派對，果然吸引人潮，營業額比平常日多五倍。

廣告
  • 超商設置行動商店。（記者聶瑋齡攝）

    超商設置行動商店。（記者聶瑋齡攝）

  • 有的超商把門都拆了因應龐大客群。（記者張凱翔攝）

    有的超商把門都拆了因應龐大客群。（記者張凱翔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
二行程機車汰舊補助 明年擬取消

新北市環保局配合環保署鼓勵車主報廢高污染的二行程機車，每輛補助一千五百元，不過，這項補助計畫考慮在一○七年取消，改從加強管制著手。環保局空氣品質科長李俊毅表示，目前全市二行程機車約廿一萬輛，佔機車總數…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：〈台北都會〉跨年財 便利商店比去年又飆一成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.