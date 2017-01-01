〈台北都會〉跨年財 便利商店比去年又飆一成

2017-01-01

〔記者聶瑋齡、張凱翔／台北報導〕便利超商、ＫＴＶ及夜店聯手搶攻跨年財，北市信義區一級戰區的便利商店昨一早拆門，熱銷的咖啡、關東煮業績飆升二至四倍，今年跨年夜天候偏暖，業者腦筋動得快，增設行動商店開賣冰品與解渴的瓶裝水，備貨量加倍，營業額果然比去年提升一成。跨年續攤的好去處包括ＫＴＶ、夜店人潮滿滿，業者說，業績成長一至兩成。

小7 上百員工上陣

統一超商因應今年氣溫較高，提供瓶裝水、冰品、霜淇淋等商品，在門市周邊並設置行動商店，增設熱食區、咖啡區近四十台不同設備進駐信義區的統一超商，上百位員工上班，備貨量比平常多兩到五倍，營業額比去年多一成。至於熱銷的商品，業者說，咖啡、關東煮不分軒輊。

全家 拆門搭棚攬客

信義威秀旁全家便利商店建鑫門市，跨年業績強強滾，去年一夜飆破百萬！建鑫門市昨各類熟食備貨量為平常的十至廿倍，甚至在人行道擺起帳棚、拆下玻璃店門和飲料冰櫃門，增派四十名店員支援。全家超商公關陳家奇說，咖啡賣出是平日四倍的銷售量。

跨年續攤 KTV、夜店爆滿

台北一○一煙火吸引全球目光，每年信義區周邊的ＫＴＶ與夜店早被預訂一空，ＫＴＶ業者好樂迪與錢櫃訂位狀況昨晚六點就額滿，好樂迪說，跨年的業績比平日多一至二成。

夜店LAVA延長營業到今凌晨四點半，門口就看得到煙火；位於ATT的Elekplo營業額比平常日高約二、三成 ，營業至今早清晨六點。業者表示，每年跨年營業額比平常增加二、三倍 。INHOUSE推出ＤＪ主題派對，果然吸引人潮，營業額比平常日多五倍。