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〈台北都會〉跨年活動柯籲把垃圾帶走 清潔隊員：量還是多

2017-01-01

環局要於跨年後2.5小時 恢復市容

〔記者張凱翔、郭逸／台北報導〕北市跨年晚會昨HIGH翻全城，湧進大量人潮也製造龐大垃圾，市長柯文哲昨在臉書提醒民眾發揮公德心，把垃圾帶走，肩負環境清潔重任的北市環保局，出動八三一名清潔人員，還動員千名學生與志工展開「清垃圾大戰」，但站在第一線的清潔人員說垃圾沒變少，顯然柯文哲呼籲沒奏效。環保局於今晨二時卅分前就完成道路復舊。

柯文哲在臉書PO文說，跨年結束後，民眾續攤慶祝或回家倒頭大睡，有一群人卻在曲終人散後才默默現身，把狂歡後的殘局收拾完畢，這群人就是北市環保局的清潔隊員。柯呼籲，看表演時拿個紙板來坐很方便，但紙板濕掉黏地，清潔隊員要挖個老半天，他希望大家自備野餐墊，垃圾記得帶走就對了。

去年跨年晚會，環保局清出十九．四七噸垃圾，環保局預估跨年夜天氣好，人次爆表因此增派清潔人員，同時在晚會舞台周邊的垃圾回收站設置六十六處、二六四個垃圾桶，尤其華納威秀周圍流動攤販聚集，列為重點區域。

清潔隊員稱讚 明顯做到垃圾分類

記者昨實地走訪地上仍有些許垃圾，攤販也將廚餘垃圾自行集中，不過清潔人員私下說，民眾明顯將垃圾做到分類，但垃圾還是沒特別減少。參與清理的志工學生李明峰表示，連續參加活動四年，覺得能做公益還能感受跨年氣氛很划算。

設身心障礙專區 141人一起搖擺

此外，為讓身心障礙朋友喜迎新年，北市社會局第八年在晚會設置無障礙專區，共有身障者加上陪伴者共一四一人報名參加。陪自閉症孩子跨年的王媽媽表示，今年首度報名，孩子不太習慣演唱會大分貝音量，但能跟整座城市迎新年很新鮮。

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  • 學生志工隊協助環保局清潔隊整理垃圾，要工作到凌晨一時。（記者張凱翔攝）

    學生志工隊協助環保局清潔隊整理垃圾，要工作到凌晨一時。（記者張凱翔攝）

  • 社會局為身心障者準備無障礙跨年專區已邁入第八年，第一次帶自閉症兒子報名參加的王媽媽覺得很滿意。（記者張凱翔攝）

    社會局為身心障者準備無障礙跨年專區已邁入第八年，第一次帶自閉症兒子報名參加的王媽媽覺得很滿意。（記者張凱翔攝）

  • 環保局將攤販聚集的華納威秀商圈列為重點戰區。（記者張凱翔攝）

    環保局將攤販聚集的華納威秀商圈列為重點戰區。（記者張凱翔攝）

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