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〈台北都會〉北市11項新制上路 擾鄰施工最高罰3萬

2017-01-01

〔記者蔡亞樺、張議晨、張凱翔、沈佩瑤／台北報導〕新的一年，台北市政府有十一項攸關民眾權益的新制今日起陸續上路，包括營建裝修工程的假日晚間管制時段加嚴，全市一一五○座公車亭納入禁菸範圍，癮君子要留意，一旦觸法將吃上最高萬元的罰單。

1150公車候車亭 全面禁菸

衛生局表示，一一五○座公車候車亭，今日起設為禁菸場所，以候車亭屋簷涵蓋範圍為主，違者將依菸害防制法規定，開罰兩千元至一萬元不等。

都會人口稠密，建物緊鄰，環保局今起加嚴管制營建及裝修工程清晨、夜間施工噪音，假日的管制時間從現行的晚間十點，提前至晚間六點至隔天上午八點，若使用動力機械施工擾鄰者，將開罰三千至三萬元。直管型、環管型、緊密型及安定器內藏式等四種廢棄ＬＥＤ燈泡燈管，今起交由清潔隊回收就可。

北市、新北市的愛心卡和敬老卡，每半年就須到捷運站、區公所或超商辦展期更新，才能繼續使用，今天起超過半年未更新的愛心卡、敬老卡，可到全台統一、全家便利商店近八千家門市辦理逾期展期。

學校新學期也推動多項改革，北市教育局投入三千八百萬元，以菜色數量與不漲價的原則，二月十三日起國中、小營養午餐每週一次有機米或有機蔬菜，以及特教助理員時薪從一三三元調高為一四○元。

身心障學生畢旅 家長陪同享補助

教育局表示，今年起實施身心障礙學生家庭支持計畫，領有身心障證明中度以上學生，家長有意願陪同畢業旅行，每人可申請最高三千元補助。寒假開始，國小課後照顧只要一人就能開班。貓空纜車明年起，每月第一個週一恢復營運。

勞基法新法 北市放寬4個月執法

此外，「勞基法」修法部分今起執行，包括薪資清冊紀錄、加班費計算、四週變形工時、一例一休、國定假日出勤和員工申訴保護條款，違者開罰從最高卅萬提高至一百萬元，勞動局長賴香伶說，新法複雜，實踐上也要與中央釐清，北市府將給予資方四個月寬限期。

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  • 全市一一五○座公車亭納入禁菸範圍，今起癮君子要小心，以免吞罰單。（資料照）

    全市一一五○座公車亭納入禁菸範圍，今起癮君子要小心，以免吞罰單。（資料照）

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