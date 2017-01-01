〈台北都會〉新店花市連4週 購蔬菜助弱勢
2017-01-01
〔記者翁聿煌／新北報導〕歲末寒冬，位於安和路的新店花市以每週兩千斤蔬菜，即日起連續四週幫助弱勢，新店花市執行長盧宇思說，去年底中南部菜價暴跌，花市業者共同集資購買大批青菜，一方面幫助菜農，一方面幫助社區弱勢民眾；總部在新店區的技嘉科技則是透過區公所，聯繫中低收入家庭學子千餘人，每人在農曆年前可領六百元紅包。
新店花市去年八月重新開幕，主打在地花農的花卉盆景，希望能提供農友與社區民眾物美價廉的交易平台，歲末年終業者獲悉中南部菜農生產過剩，集資向產地購買八千斤蘿蔔、包心菜和大白菜，昨起到農曆年前，一連四個週末假期，每週六、日各拿出一千斤蔬菜，一部分用來幫助弱勢民眾免費索取，一部分作為花市購物促銷，凡消費就贈送大蘿蔔或包心菜一顆。
新店技嘉科技所屬技嘉教育基金會則與新店區公所聯繫，原本每年區公所發放的春節紅包及物資，因區公所大樓改建聯合辦公大樓，今年改在元月十五至十七日在寶強路六號技嘉科技發放，接到通知的學生憑身分證與通知函即可領取六百元紅包，另有物資一份，希望鼓勵弱勢學生努力向學。
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