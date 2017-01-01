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〈台北都會〉二行程機車汰舊補助 明年擬取消

2017-01-01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保局配合環保署鼓勵車主報廢高污染的二行程機車，每輛補助一千五百元，不過，這項補助計畫考慮在一○七年取消，改從加強管制著手。

環保局空氣品質科長李俊毅表示，目前全市二行程機車約廿一萬輛，佔機車總數九．九％，集中在板橋、新莊、三重、中和等都會地區，數量佔全市二行程機車數的八成，主要都是作為轉乘、接送小孩、代步使用。

不過，二行程機車最晚出廠的時間是民國九十二年，九十三年起就沒有再生產，最「年輕」的車齡也已十三年，行駛時常產生白煙，不僅容易被檢舉為烏賊車，對騎乘者健康也存在威脅；依據環保局統計歷年民眾檢舉的烏賊機車中，二行程機車比率高達八十五％，車主以中高齡居多，女性約佔五十四％。

根據環保署資料，二行程機車排放的一氧化碳（CO） 是四行程機車的兩倍、碳氫化合物（HC）是四行程機車的十八倍，對人體健康影響甚鉅；李俊毅表示，有鑒於二行程機車車齡日益老舊，補助汰換也行之多年，不排除設定落日期限，在今年繼續補助，明年起取消補助，加強攔檢稽查。

至於如何辨識二行程機車，李俊毅說，二行程機車幾乎都是輕型五十CC車型，車牌是綠色，呼籲家中還有這類車輛的民眾，儘速汰換。

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二行程機車汰舊補助 明年擬取消

新北市環保局配合環保署鼓勵車主報廢高污染的二行程機車，每輛補助一千五百元，不過，這項補助計畫考慮在一○七年取消，改從加強管制著手。環保局空氣品質科長李俊毅表示，目前全市二行程機車約廿一萬輛，佔機車總數…

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