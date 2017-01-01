〈北部〉花蓮抽驗23溫泉業者 全合格
2017-01-01
〔記者王峻祺／花蓮報導〕隨著天氣逐漸轉涼，花蓮泡湯民眾明顯增加三成，花蓮縣衛生局針對縣內廿三家溫泉業者，進行總菌落數及大腸桿菌數抽驗，檢驗結果全符合標準，大腸桿菌數每百毫升低於一cfu、總菌落數每毫升含量也在五百cfu以下。
花蓮縣衛生局長李宏滿說，天氣漸冷又進入泡湯季節，為讓民眾安心泡湯，截至今年底前，已針對縣內廿三家溫泉業者進行水質抽驗，盼能為民眾泡湯品質把關，目前雖全數符合規定，但還是會持續進行不定期稽查，促使業者落實營業衛生自主管理工作。
入浴前後適量補充水分
他強調，民眾享受泡湯樂趣時，也要注意入浴前應先徹底洗淨身體，並在入浴前後適量補充水分，若患有心臟病等及其他循環系統障礙等慢性疾病者，必須依照醫師指示入浴，孕婦、行動不便者、老人及兒童，更應避免單獨一人入浴。
李宏滿說，入浴時應從足浴、半身浴、全身浴依序浸泡，高度更不宜超過心臟，泡湯時間以不超過十至十五分鐘為原則，若身體有任何不適，必須立即離池並通知服務人員。
衛局︰若超標最高罰1萬5千元
花蓮縣衛生局表示，依舊花蓮縣營業衛生管理自治條例規定，浴室溫泉水質基準應符合目視澄清且無色、無臭、無苔藻孳生，PH值應保持六點五至八之間，大腸桿菌每一百毫升含量應低於一cfu，總菌落數每一毫升含量則要低於五百cfu，若超標可處以三千元以上，一萬五千元以下裁罰。
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