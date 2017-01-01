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〈北部〉花蓮跨年路跑 2千跑者迎新年

2017-01-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕跨年瘋路跑！花蓮洄瀾灣特區昨天齊聚來自全球二千名跑者，共同參加「二○一七東海道超級馬拉松」，四大極地馬拉松總冠軍陳彥博也加入挑戰國際山海組一百一十公里賽事，自晚間九時起跑，橫跨二○一六年後，今晨已在美麗的東海岸，以路跑迎接新年第一道曙光。

中華民國超馬協會與台開集團合作，以「Green my life」為主軸舉辦全國唯一不限時跨年馬拉松賽，賽事共分半馬廿四公里、全馬四十二公里及超馬一百一十公里三項，吸引近二千多名來自台灣、日本、韓國、中國及歐美跑者共襄盛舉。

四大極地馬拉松總冠軍陳彥博，昨也到場替選手加油，並加入晚間挑戰一百一十公里的國際山海組賽事，陪伴跑者倒數跨年，另還有來自日本的廿四小時亞洲超馬紀錄保持人原良和，也與太太一起跑馬迎曙光。

陳彥博說，運動不只是運動，更要為自己和健康而跑，相當開心能夠來到花蓮跟所有的跑者一起跨年，以用盡全力的姿態向二○一六年說再見，用微笑的心情跑向二○一七年，並透過馬拉松賽事，以雙腳更認識這塊土地。

中華民國超級馬拉松協會秘書長郭豐洲說，一百一十公里賽事必須從晚上九時起跑，一路跑到清晨六、七時，長達九小時的長途賽程，雖對選手來說是一項極具耐力及體力的挑戰，但能以馬拉松迎接新年曙光，也算是最另類的跨年活動。

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  • 參與「2017東海道超級馬拉松」的2千名跑者，今晨已在美麗的東海岸以路跑迎接新年第一道曙光。（記者王峻祺攝）

    參與「2017東海道超級馬拉松」的2千名跑者，今晨已在美麗的東海岸以路跑迎接新年第一道曙光。（記者王峻祺攝）

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