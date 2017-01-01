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〈北部〉基宜花三地跨年晚會 民眾嗨翻

2017-01-01

〔記者俞肇福、江志雄、王峻祺／綜合報導〕送走二○一六迎接新的一年，基隆、宜蘭和花蓮昨天都舉辦跨年晚會，基隆市邀請獨立樂團在基隆港東三、東四碼頭輪番開唱，船舶齊鳴迎新；宜蘭分別在宜蘭市與羅東鎮辦跨年晚會拚場；花蓮縣則請來「金曲歌王」蕭敬騰帶著「獅子合唱團」壓軸，嗨翻一整夜。

基隆 獨立樂團搖滾碼頭

基隆市昨晚在基隆港東三、東四碼頭舉行跨年晚會，主打全台唯一獨立樂團陪跨年，基隆港邊隨著樂團電音嗨翻天；市長林右昌、議長宋瑋莉與民眾一同倒數，迎接二○一七年的到來。

基隆市「搖滾基隆．熱血跨年」活動，由舞思愛、知名DJ-SoWhat共同主持，演出團體包括四分衛、台客電力公司和基隆樂團接續登台熱唱；雖然舞台設在碼頭邊，民眾感覺氣溫較涼，但樂團精彩演出讓民眾熱情澎湃，尖叫連連。

市長林右昌指出，基隆跨年晚會是全台灣最有特色，用最少的經費展示基隆市港魅力，匯集獨立樂團精彩演出，期待讓這樣的傳統延續下去。

宜蘭 安心亞、朱俐靜獻唱

宜蘭宜蘭市及羅東鎮昨晚各自舉辦跨年晚會相互拚場，兩場晚會都擠進大批人潮。宜蘭市跨年晚會在新月廣場登場，邀請藝人戴愛玲、鄧福如、倪安東、安心亞、朱俐靜等人獻唱，熱歌勁舞炒熱氣氛，活動尾聲由安心亞、朱俐靜壓軸，與市長江聰淵共同迎新年，凌晨零時，施放璀璨煙火。

羅東 歌手接力觀眾陶醉

羅東跨年晚會在羅東中山公園盛大舉辦，歌手李吳兄弟、潘胤、卓義峰、林凡、賴銘偉接力演唱，觀眾聽得如痴如醉，跨年倒數計時，葡萄姐姐米可白、新生代演員何紫妍、情歌王子林隆旋，與鎮長林姿妙一起倒數，現場同樣嗨翻天。

花蓮 蕭敬騰壓軸民眾瘋

花蓮「愛你一起跨年夜」跨年晚會在蓮市六期重劃區舉行，包括袁詠琳、蔣卓嘉等十三組歌手輪番上陣，蕭敬騰率獅子合唱團擔任壓軸演出，民眾幾近瘋狂。此外還有「跨年獨家香氛星空秀」，在倒數時利用氣味藝術香氛霧化系統，營造現場甜美溫馨的跨年氣氛，並搭配長達三百秒擁有全台最大尺寸的璀璨星空秀，同步施放水果香味，是全台唯一「聞到水果香的跨年星空秀。」

今晚還有一場主題為「九四五三狂熱夜」的晚會，邀請到八三夭、鼓鼓、陳彥允等，並由平民天團玖壹壹擔任壓軸，歡迎民眾一起過新年，只要在臉書標記花蓮跨年現場照，就有機會抽中花蓮至香港的來回機票。

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  • 歌手舞思愛演唱開場曲，為基隆市跨年晚會揭開序幕，並在台上玩自拍。（記者俞肇福攝）

    歌手舞思愛演唱開場曲，為基隆市跨年晚會揭開序幕，並在台上玩自拍。（記者俞肇福攝）

  • 羅東鎮跨年晚會熱力四射。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東鎮跨年晚會熱力四射。（圖由羅東鎮公所提供）

  • 宜蘭市跨年晚會昨晚在新月廣場登場。（圖由宜蘭市公所提供）

    宜蘭市跨年晚會昨晚在新月廣場登場。（圖由宜蘭市公所提供）

  • 花蓮「太平洋觀光節」跨年晚會中途突然下起傾盆大雨，民眾撐傘靜候「金曲歌王」蕭敬騰獨家開唱！（記者王峻祺攝）

    花蓮「太平洋觀光節」跨年晚會中途突然下起傾盆大雨，民眾撐傘靜候「金曲歌王」蕭敬騰獨家開唱！（記者王峻祺攝）

  • 基隆市跨年晚會昨晚8點在基隆港東3、東4碼頭舉行，主打全台唯一獨立樂團陪跨年的基隆跨年晚會，吸引不少民眾參與。（記者俞肇福攝）

    基隆市跨年晚會昨晚8點在基隆港東3、東4碼頭舉行，主打全台唯一獨立樂團陪跨年的基隆跨年晚會，吸引不少民眾參與。（記者俞肇福攝）

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