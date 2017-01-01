〈北部〉王長添賣家傳蜂蜜 創品牌當精品
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣青年農民聯誼會會長王長添，原本從事企管諮詢工作，後來不忍家傳的蜂蜜事業難以走出保守困境，回鄉創立「蜂蜜先生」品牌，把蜂蜜當成像紅酒或高檔茶葉的精品來賣，不僅在業界闖出名號，還獲得日本三麗鷗青睞，合作生產HELLO KITTY包裝的蜂蜜，成功打入粉領族市場。
「懂得喝蜂蜜的消費者不怕買貴，只怕買不到好蜜。」王長添發現，傳統的蜂蜜業者只知道把做好的蜂蜜賣給盤商，不知道區分品質也不懂得教育消費者，更不會建立品牌，賺多賺少根本看天吃飯，消費者也無法從傳統產銷管道買到有信心的好蜂蜜，實在很可惜。
為讓消費者放心，王長添首創把蜂蜜的主要蜜源、產地、採收日期、採收量等生產歷程製成標籤貼在罐上，還要求銷售人員一定要向顧客解釋這張標籤，教育消費者，也為「蜂蜜先生」品牌奠定市場地位。
接下來他大幅調整產品包裝，先針對頂客族、單身族推出小容量包裝的蜂蜜，再把過去讓人眼花撩亂的外包裝，改成素雅的視覺意象，單一底色、明顯logo，把蜂蜜從農產品提升到精品層級，成功吸引日本三麗鷗公司注意，合作推出HELLO KITTY蜂蜜禮盒。
王長添乘勝追擊，推出可作伴手禮或結婚小禮的客製化蜂蜜禮盒，也嘗試用頂級蜂蜜製作生乳捲，因有濃郁蜂蜜香且甜而不膩，試賣階段就吸引不少人洽詢。
王長添說，台灣的蜂農很努力也有能力做出高品質的蜂蜜，他希望能讓消費者對這項台灣精品越來越有信心，他有信心，未來蜂蜜極可能可媲美紅酒或高價茶葉，懂得喝蜂蜜將會成為新的養生時尚。
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