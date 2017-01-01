〈北部〉竹市創業便利貸 半月二例成功貸
2017-01-01
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與中小企業信用保證基金、台灣企銀共同合作，推出「新竹市創業便利貸」專案，半個月來諮詢電話不斷湧入，已有兩間公司分別獲貸五十萬元，包括店面需重新裝潢的婚紗攝影工作室，和規模擴大的設計工作室。
婚紗攝影工作室負責人卓先生積極進軍東南亞市場，憑藉優異的攝影技巧，和對禮服、彩妝的流行敏銳度，逐漸打開國際知名度，深受民眾歡迎，臉書粉絲有七萬多人，去年度營業額成績相當亮眼。
「幸好有創業便利貸，讓我們業務順利運作。」卓先生說，好不容易逐步實踐夢想，但因店租到期，新店面需要重新裝潢，數百萬的裝潢金令他焦頭爛額，所幸成功申請「新竹市創業便利貸」，解決資金困頓，才放心繼續接單。
對美學和設計懷抱熱情的黃小姐則是經營設計工作室，包括網站設計規劃、平面刊物及包裝視覺設計，深受客戶歡迎，近期開創婚禮企劃顧問品牌，在多角化經營下，商品進貨成本和營運開銷壓力接踵而至，資金壓力大增。
黃小姐透過申請「新竹市創業便利貸」，暫時解決短期資金壓力，能漸進擴大經營規模，讓整體營運更加穩定。
市長林智堅表示，「新竹市創業便利貸」創下三項「第一」，首先，一般公司不限行業，貸款金額最高一千萬元，是全台專案貸款中最高；另外，針對太陽光電業者，最高可貸一千兩百萬元，條件也是全台最優；更是北台灣首創貸款個人裝設太陽能設施，最高可申請六十萬元的貸款金額。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
滿65歲當月首日 可申請敬老卡
多項新措施 今起上路今天是一○六年元旦，桃園市有多項新的便民措施，市府提醒民眾注意，六十五歲以上老人申辦敬老愛心卡，以往要等到生日當天才可申請，今年起放寬到「年滿六十五歲的當月第一天」即可申請；市府也…
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 訓練孩子「專心」 家長先以身作則
- 不畏恐攻陰霾 雪梨璀璨煙火秀迎新年
- 以為陽岱鋼很大牌 一次跨年夜改觀
- 樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
- 自由廣場》「炒粿條」進了OED
- 籃網缺豪慘 遭巫師替補痛宰
- 自由廣場》2016年度暢銷書：被討厭的勇氣
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 亂彈阿翔隱藏歌單 點燃台東熱情
- 法保障斷訊權 下班不准Call員工
- 五月天制服回春 開直播倒數場內外同嗨
- 《KBS尬SBS隔空較勁》 雙宋紅毯各自發光 李敏鎬落單送愛心
- 人生護理站 阿飛加油
- 肥料廠洩毒氣 2死5傷 游鎧瑞捨身救同事
- 棒球經典賽、世大運在台北…【2017年精彩賽事一把抓】
- 健康充電站─衛教講座
- 中資海外併購 成交、破局金額新高
- 日食問題 蔡英文：希望社會理性討論
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Artists draw attention to copyright with exhibition
- 01/01 各報重點新聞一覽
- 《新聞透視》年改不能再濫開支票
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 元旦豔陽天 西半部白天高溫達28度
- 如無解約條款 房客需付全期租金
- 夫狂找離家妻 她竟住男人家
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 不想一直被問 周士淵今挑戰4000分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace as pressure mounts
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 少女負氣離家 幸22小時尋獲
- 〈徵文大拼盤〉助人為快樂之本
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 普廷發新年賀川普 「順便」問候歐巴馬
- 165km也挨轟 黑黃雙雄合寫紀錄
- 基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
- 林婉瑜／期末試題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉竹市創業便利貸 半月二例成功貸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分