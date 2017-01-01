〈北部〉竹市創業便利貸 半月二例成功貸

2017-01-01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府與中小企業信用保證基金、台灣企銀共同合作，推出「新竹市創業便利貸」專案，半個月來諮詢電話不斷湧入，已有兩間公司分別獲貸五十萬元，包括店面需重新裝潢的婚紗攝影工作室，和規模擴大的設計工作室。

婚紗攝影工作室負責人卓先生積極進軍東南亞市場，憑藉優異的攝影技巧，和對禮服、彩妝的流行敏銳度，逐漸打開國際知名度，深受民眾歡迎，臉書粉絲有七萬多人，去年度營業額成績相當亮眼。

「幸好有創業便利貸，讓我們業務順利運作。」卓先生說，好不容易逐步實踐夢想，但因店租到期，新店面需要重新裝潢，數百萬的裝潢金令他焦頭爛額，所幸成功申請「新竹市創業便利貸」，解決資金困頓，才放心繼續接單。

對美學和設計懷抱熱情的黃小姐則是經營設計工作室，包括網站設計規劃、平面刊物及包裝視覺設計，深受客戶歡迎，近期開創婚禮企劃顧問品牌，在多角化經營下，商品進貨成本和營運開銷壓力接踵而至，資金壓力大增。

黃小姐透過申請「新竹市創業便利貸」，暫時解決短期資金壓力，能漸進擴大經營規模，讓整體營運更加穩定。

市長林智堅表示，「新竹市創業便利貸」創下三項「第一」，首先，一般公司不限行業，貸款金額最高一千萬元，是全台專案貸款中最高；另外，針對太陽光電業者，最高可貸一千兩百萬元，條件也是全台最優；更是北台灣首創貸款個人裝設太陽能設施，最高可申請六十萬元的貸款金額。