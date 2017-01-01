〈北部〉苗縣椪柑減產2成5 價漲2成

2017-01-01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣柑橘栽種面積達一千二百公頃，品系繁多；其中，椪柑為全國五大產區之一，目前為椪柑產季，但受去年初寒害及颱風影響，減產兩成五，農業處估計，價格也將上漲兩成。

農業處指出，縣內柑橘主要分布在卓蘭、大湖、獅潭、泰安、三灣、公館等鄉鎮山林，其中椪柑栽種面積與台中、雲林、嘉義、台南等縣市，為全國五大產區之一。

寒害加颱風 重創不少

農業處說，去年初霸王級寒流來襲，縣內不少低海拔山區都降下瑞雪，椪柑果花不是被打落，就是遭凍傷，導致著果率不理想。

不少柑橘果農遭逢第一波的傷害，已擔憂收成，去年九月底，掛在枝頭、將近成熟的椪柑，又因梅姬颱風肆虐，落果嚴重，不少果農見園內落果滿地，心也跟著碎落。期間，果農更三不五時遭遇台灣獼猴的騷擾。

最近椪柑大出，農業處統計，往年產量約一萬兩千一百公噸，今年則僅約九千一百公噸，減幅近三千公噸，較往年少了兩成五，價格也從往年的每台斤二十五元上漲到三十元。

農業處表示，縣內柑橘類作物品項多達近三十種，體型從扁到圓、味道從甜到酸、皮色從綠到橙，相當多樣，並衍生出桔醬和酸柑茶等產品，價格雖小漲，但品質佳，尤其柑橘圓滿紅橙的外觀加上「吉利」諧音，更是年節的絕佳贈禮，民眾不妨於造訪苗栗時，品嘗縣內柑橘風味。