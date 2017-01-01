〈北部〉鄉鎮拒底渣 竹縣恐爆垃圾危機

2017-01-01

〔記者黃美珠／竹東報導〕沒焚化爐的新竹縣，垃圾處理受制於外縣市，全縣第二大鄉鎮的竹東鎮長徐兆璋直言，縣府若不早日處理，垃圾大戰就在不遠！以竹東為例，每天至少卅八公噸的垃圾就有廿六公噸無法進廠焚化，臨時堆置場容量已拉警報，恐撐不到春節，萬一垃圾無處去，他要串連有相同困境的鄉鎮，把垃圾倒在縣府前廣場！

竹東鎮長揚言串連 促縣府處理

同病相憐的新埔鎮長林保祿、新豐鄉長徐茂淦都說，這個問題確實縣府必須負責、積極處理。身兼竹縣鄉鎮市長聯誼會會長的徐茂淦說，把垃圾倒在縣府前廣場的舉動須從長計議，畢竟解決問題才是首要。

新竹縣政府環保局直言，各鄉鎮市公所才是真正處理垃圾的權責單位。前天立法院三讀通過廢清法的部分條文修正草案，賦予環保署調度地方焚化爐解決跨縣市垃圾問題的法源，未來新竹市的焚化爐可望落實當年區域型的設計構想。

環局︰將持續與部分鄉鎮溝通

至於苗栗縣一○五年下半年起，要求代為焚化垃圾的縣市，必須把焚燒後產出的底渣運回，因是苗栗的統一作法，新竹縣只能尊重。

以新竹縣目前每天委託苗栗代燒六十公噸的垃圾量換算，須運回的底渣約九公噸，為此已召開三次會議，部分鄉鎮始終沒有回應，環保局將持續溝通。

徐兆璋質疑底渣含有戴奧辛，就算在法定標準值內，長期掩埋、累積，難保不造成水、土污染，絕對不會配合運回、掩埋。他說，竹縣的垃圾問題如果無解，垃圾大戰最快農曆年前後就要開打！

徐兆璋說，竹東垃圾臨時堆置場只能堆置三千公噸，現已堆放一千八百多公噸，以目前每天至少產出卅八公噸，很快就會「爆」掉，縣府如不積極處理，他將串連其他鄉鎮市一起把垃圾載去縣府前廣場倒！