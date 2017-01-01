〈北部〉金鐘得主華姵 連8年到復興教長笛

2017-01-01

每週三從台北開兩小時車程

〔記者陳昀／桃園報導〕去年十月獲得廣播金鐘獎非流行音樂節目主持人獎的「長笛天后」華姵，連續八年的每週三從台北開車兩小時，到復興區霞雲國小教導原住民小朋友吹奏長笛；她說，偏鄉的孩子缺乏資源，因此格外珍惜學習機會，這也是她放不下這群孩子的原因。

有法國巴黎師範音樂學院雙碩士演奏學位的華姵，長笛教學經驗已十多年，她也上電視或與劇團跨界合作等，並經常參與公益活動演出。她說，山上的部落孩子很有音樂天分，可惜資源不足，她為孩子編了一首屬於他們的歌，鼓勵繼續懷抱夢想。

華姵謙虛地說，與其說她為霞雲國小的孩子付出，不如說是孩子們讓她找到當老師的熱情，「山上的孩子不像都市小孩要什麼有什麼，總是格外重視每週一次的學習機會。」她坦言，開車上山的油資幾乎和鐘點費打平，但孩子純真善良的心帶給她滿滿的溫暖，讓她甘之如飴。

華姵分享說，有一次，她的車輪被落石刺破，車子停在半山腰，結果來了一大群霞雲村村民，眾人幫她把車子推上山，村民的熱情純真讓她至今難忘。未來會規劃募款活動，讓小朋友持續有堪用的樂器。

不論是導演、編劇、作曲或演戲，華姵都勇於嘗試，甫獲廣播金鐘的節目，是她自己撰寫企劃書，尋覓合作夥伴和電台，最終獲得賞識。她已敲響金鐘，未來目標是獲得金曲獎、金馬獎肯定，她期許自己有朝一日成為「三金天后」。