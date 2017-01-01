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〈北部〉大溪落羽松大道轉紅 美不勝收

2017-01-01

〔記者李容萍／大溪報導〕秋冬季節除了楓葉轉紅的美景，高聳的落羽松（落羽杉）顏色變化也讓人期待，在大溪區石園路五五八巷有一公里長的落羽松大道，落羽松最近轉紅，部分松葉掉落形成「落羽」美景，吸引遊客駐足，是這條巷道一年最美的時光。

石園路五五八巷在十多年前由大溪公所拓寬，種植落羽松作為行道樹，形成如今一公里長的落羽松大道。大溪區長黃睿松表示，落羽松葉在春夏是翠綠色，秋季轉為黃色、冬天變成火紅色，松葉已陸續轉紅，但轉紅的時間很短，民眾要把握機會欣賞，否則美景稍縱即逝。

大溪警方提醒說，落羽松大道走起來雖然愜意，但尖峰時間車輛多、巷道狹窄，遊客拍照時要注意身邊車輛，以免被撞。

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  • 大溪區石園路558巷有1公里長的落羽松大道，落羽松最近轉紅，部分松葉掉落形成「落羽」美景，吸引遊客駐足。（記者李容萍攝）

    大溪區石園路558巷有1公里長的落羽松大道，落羽松最近轉紅，部分松葉掉落形成「落羽」美景，吸引遊客駐足。（記者李容萍攝）

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