〈北部〉角板山梅花初開 無障礙步道完工
2017-01-01
〔記者李容萍／復興報導〕復興區的角板山公園約有三公頃，種植二百多棵三十年以上的梅樹，是北台灣最大的梅園之一，雪白梅花已陸續綻放枝頭，散發陣陣香氣，預估再過一週，開花可達三、四成。市府觀光旅遊局打造無障礙的旅遊環境，一百四十公尺長的無障礙步道工程已經完工，梅花季訂一月六日至廿二日展開。
觀光旅遊局局長楊勝評表示，角板山有廣闊的梅園，還有水面清澈如鏡的梅花湖，湖中的黃色萍蓬草花隨風搖曳，在梅花盛開時，白色的梅花花瓣飄落湖面或倒映在水面上，黃白相映充滿詩意。
他表示，以往繞湖賞景只能單線來回，無法盡興，為了讓遊客有更多賞景的方位，並營造全區無障礙空間的概念，新鋪一百四十公尺的高架無障礙步道，串聯全區步道後共有二公里長，總經費二百五十萬元，是小而美的觀光工程。
梅花季期間，角板山地區有賞梅接駁車，在角板山行館前也有草地遊戲活動，有十款懷古遊戲，賞梅區另設草地野餐區，提供中、西式兩款特色梅花野餐組供民眾現場訂購；訂購梅花野餐組即贈送紀念野餐墊及園區優惠套券，增添賞梅的樂趣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
滿65歲當月首日 可申請敬老卡
多項新措施 今起上路今天是一○六年元旦，桃園市有多項新的便民措施，市府提醒民眾注意，六十五歲以上老人申辦敬老愛心卡，以往要等到生日當天才可申請，今年起放寬到「年滿六十五歲的當月第一天」即可申請；市府也…
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 訓練孩子「專心」 家長先以身作則
- 不畏恐攻陰霾 雪梨璀璨煙火秀迎新年
- 以為陽岱鋼很大牌 一次跨年夜改觀
- 樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
- 自由廣場》「炒粿條」進了OED
- 籃網缺豪慘 遭巫師替補痛宰
- 自由廣場》2016年度暢銷書：被討厭的勇氣
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 亂彈阿翔隱藏歌單 點燃台東熱情
- 法保障斷訊權 下班不准Call員工
- 五月天制服回春 開直播倒數場內外同嗨
- 《KBS尬SBS隔空較勁》 雙宋紅毯各自發光 李敏鎬落單送愛心
- 人生護理站 阿飛加油
- 肥料廠洩毒氣 2死5傷 游鎧瑞捨身救同事
- 棒球經典賽、世大運在台北…【2017年精彩賽事一把抓】
- 健康充電站─衛教講座
- 中資海外併購 成交、破局金額新高
- 日食問題 蔡英文：希望社會理性討論
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Artists draw attention to copyright with exhibition
- 01/01 各報重點新聞一覽
- 《新聞透視》年改不能再濫開支票
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 元旦豔陽天 西半部白天高溫達28度
- 如無解約條款 房客需付全期租金
- 夫狂找離家妻 她竟住男人家
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 不想一直被問 周士淵今挑戰4000分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace as pressure mounts
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 少女負氣離家 幸22小時尋獲
- 〈徵文大拼盤〉助人為快樂之本
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 普廷發新年賀川普 「順便」問候歐巴馬
- 165km也挨轟 黑黃雙雄合寫紀錄
- 基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
- 林婉瑜／期末試題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉角板山梅花初開 無障礙步道完工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分