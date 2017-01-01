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〈北部〉角板山梅花初開 無障礙步道完工

2017-01-01

〔記者李容萍／復興報導〕復興區的角板山公園約有三公頃，種植二百多棵三十年以上的梅樹，是北台灣最大的梅園之一，雪白梅花已陸續綻放枝頭，散發陣陣香氣，預估再過一週，開花可達三、四成。市府觀光旅遊局打造無障礙的旅遊環境，一百四十公尺長的無障礙步道工程已經完工，梅花季訂一月六日至廿二日展開。

觀光旅遊局局長楊勝評表示，角板山有廣闊的梅園，還有水面清澈如鏡的梅花湖，湖中的黃色萍蓬草花隨風搖曳，在梅花盛開時，白色的梅花花瓣飄落湖面或倒映在水面上，黃白相映充滿詩意。

他表示，以往繞湖賞景只能單線來回，無法盡興，為了讓遊客有更多賞景的方位，並營造全區無障礙空間的概念，新鋪一百四十公尺的高架無障礙步道，串聯全區步道後共有二公里長，總經費二百五十萬元，是小而美的觀光工程。

梅花季期間，角板山地區有賞梅接駁車，在角板山行館前也有草地遊戲活動，有十款懷古遊戲，賞梅區另設草地野餐區，提供中、西式兩款特色梅花野餐組供民眾現場訂購；訂購梅花野餐組即贈送紀念野餐墊及園區優惠套券，增添賞梅的樂趣。

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  • 角板山公園雪白梅花開始綻放。（記者李容萍攝）

    角板山公園雪白梅花開始綻放。（記者李容萍攝）

  • 市府觀光旅遊局打造無障礙旅遊環境，鋪設140公尺長的無障礙步道工程已經完工。（記者李容萍攝）

    市府觀光旅遊局打造無障礙旅遊環境，鋪設140公尺長的無障礙步道工程已經完工。（記者李容萍攝）

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