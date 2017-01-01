〈北部〉《參加總統府升旗典禮》溜冰、騎單車北上 中原學生32年風雨無阻

2017-01-01

〔記者李容萍、鄭淑婷／綜合報導〕中原大學溜冰社及單車休閒社的學生，卅二年來風雨無阻、年年在跨年夜以溜直排輪、騎單車從中壢出發，北上總統府參加元旦升旗，夜行四十五公里挑戰意志力及體力，也表達對國家的熱情。這項優良傳統源於學長姊「在開年的第一天，做有意義、有挑戰的事！」

昨晚的活動獲得清大、中興、宜蘭、東海、逢甲、彰師大及虎尾科大、萬能科大等學校響應，共號召溜冰隊一○五人、自行車隊一一○人，今天凌晨零時從中壢區出發，沿著省道途經衛福部桃園醫院、迴龍、新莊、三重，經過重新橋、忠孝橋，在今天清晨五點到達台北市館前路，再步行到總統府參加元旦升旗典禮，迎接今年的第一道曙光。

另外，龜山區陸光新城依照往年慣例，今天早上九點九分在陸光里河濱公園舞台區自辦元旦升旗典禮。陸光里長聶哲淵表示，陸光新城改建後已連續十一年舉辦升旗，九點九分象徵國運長長久久，希望持續保留眷村的傳統精神。