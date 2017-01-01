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〈北部〉跨年晚會 藝文園區high翻天

2017-01-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市跨年晚會昨晚在桃園區藝文園區熱鬧登場，現場湧入大批歌迷、粉絲，不少人在中午就趕來觀看彩排，晚會由八三夭樂團開場，多位歌手輪番演唱，讓桃園藝文園區high翻天，驅走夜晚的寒意。晚會高潮由市長鄭文燦、藝人Selina陪同民眾倒數跨年，三分鐘絢爛煙火照亮夜空，歡聲雷動、氣氛沸騰，民眾互道新年快樂！

桃園市跨年晚會由黃子佼、翁滋蔓、李懿主持，黃子佼妙語如珠，發揮炒熱氣氛的功力，八三夭樂團開場，隨後由藝人羅文裕、伍佰、豆花妹（蔡黃汝）、陳勢安、卓文萱、Boxing樂團、小樂吳思賢等人輪番表演；跨年倒數後再由彭佳慧演唱，讓現場民眾大呼過癮。

搖滾歌手伍佰連續三十分鐘的熱情歌舞，讓民眾歡呼不斷，許多粉絲高呼「伍佰、伍佰、我愛你」，伍佰演唱「愛情限時批」邀請台下民眾一起歡唱，現場氣氛瘋狂。

除了藝人演出，晚會也有抽獎活動，包含歐洲線商務艙雙人來回機票、五組日本雙人來回機票、兩台四十九吋液晶電視等，現場抽出幸運得主。

迎接二○一七年的是三分鐘煙火秀，點亮藝文園區夜空，全場民眾驚呼連連，紛紛拿起手機、相機記錄下這美麗的新年時刻。

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  • 豆花妹也是人氣歌手。（記者謝武雄攝）

    豆花妹也是人氣歌手。（記者謝武雄攝）

  • 桃園跨年晚會，湧入大批歌迷、粉絲。（記者謝武雄攝）

    桃園跨年晚會，湧入大批歌迷、粉絲。（記者謝武雄攝）

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