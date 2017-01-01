〈北部〉跨年晚會 藝文園區high翻天
2017-01-01
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市跨年晚會昨晚在桃園區藝文園區熱鬧登場，現場湧入大批歌迷、粉絲，不少人在中午就趕來觀看彩排，晚會由八三夭樂團開場，多位歌手輪番演唱，讓桃園藝文園區high翻天，驅走夜晚的寒意。晚會高潮由市長鄭文燦、藝人Selina陪同民眾倒數跨年，三分鐘絢爛煙火照亮夜空，歡聲雷動、氣氛沸騰，民眾互道新年快樂！
桃園市跨年晚會由黃子佼、翁滋蔓、李懿主持，黃子佼妙語如珠，發揮炒熱氣氛的功力，八三夭樂團開場，隨後由藝人羅文裕、伍佰、豆花妹（蔡黃汝）、陳勢安、卓文萱、Boxing樂團、小樂吳思賢等人輪番表演；跨年倒數後再由彭佳慧演唱，讓現場民眾大呼過癮。
搖滾歌手伍佰連續三十分鐘的熱情歌舞，讓民眾歡呼不斷，許多粉絲高呼「伍佰、伍佰、我愛你」，伍佰演唱「愛情限時批」邀請台下民眾一起歡唱，現場氣氛瘋狂。
除了藝人演出，晚會也有抽獎活動，包含歐洲線商務艙雙人來回機票、五組日本雙人來回機票、兩台四十九吋液晶電視等，現場抽出幸運得主。
迎接二○一七年的是三分鐘煙火秀，點亮藝文園區夜空，全場民眾驚呼連連，紛紛拿起手機、相機記錄下這美麗的新年時刻。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
滿65歲當月首日 可申請敬老卡
多項新措施 今起上路今天是一○六年元旦，桃園市有多項新的便民措施，市府提醒民眾注意，六十五歲以上老人申辦敬老愛心卡，以往要等到生日當天才可申請，今年起放寬到「年滿六十五歲的當月第一天」即可申請；市府也…
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 訓練孩子「專心」 家長先以身作則
- 不畏恐攻陰霾 雪梨璀璨煙火秀迎新年
- 以為陽岱鋼很大牌 一次跨年夜改觀
- 樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
- 自由廣場》「炒粿條」進了OED
- 籃網缺豪慘 遭巫師替補痛宰
- 自由廣場》2016年度暢銷書：被討厭的勇氣
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 亂彈阿翔隱藏歌單 點燃台東熱情
- 法保障斷訊權 下班不准Call員工
- 五月天制服回春 開直播倒數場內外同嗨
- 《KBS尬SBS隔空較勁》 雙宋紅毯各自發光 李敏鎬落單送愛心
- 人生護理站 阿飛加油
- 肥料廠洩毒氣 2死5傷 游鎧瑞捨身救同事
- 棒球經典賽、世大運在台北…【2017年精彩賽事一把抓】
- 健康充電站─衛教講座
- 中資海外併購 成交、破局金額新高
- 日食問題 蔡英文：希望社會理性討論
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Artists draw attention to copyright with exhibition
- 01/01 各報重點新聞一覽
- 《新聞透視》年改不能再濫開支票
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 元旦豔陽天 西半部白天高溫達28度
- 如無解約條款 房客需付全期租金
- 夫狂找離家妻 她竟住男人家
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 不想一直被問 周士淵今挑戰4000分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace as pressure mounts
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 少女負氣離家 幸22小時尋獲
- 〈徵文大拼盤〉助人為快樂之本
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 普廷發新年賀川普 「順便」問候歐巴馬
- 165km也挨轟 黑黃雙雄合寫紀錄
- 基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
- 林婉瑜／期末試題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉跨年晚會 藝文園區high翻天
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分