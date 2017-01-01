〈北部〉滿65歲當月首日 可申請敬老卡

2017-01-01

多項新措施 今起上路

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天是一○六年元旦，桃園市有多項新的便民措施，市府提醒民眾注意，六十五歲以上老人申辦敬老愛心卡，以往要等到生日當天才可申請，今年起放寬到「年滿六十五歲的當月第一天」即可申請；市府也開辦法律諮詢視訊服務、增加第一期稻作烘乾費用補助。

社會局副局長鄭貴華表示，敬老愛心卡每月固定撥款八百元，以往滿六十五歲的老人只能在生日當天領卡，金額按該月的剩餘日比例發放，例如四月十六日出生，當天領卡只能撥入下半個月的四百元，有老人家反映不便，修改後，今年起從生日當月的第一天就可領卡，卡內的金額就是完整的八百元。

法律諮詢 增視訊服務

在法律諮詢視訊服務上，每週二、四的下午二點到五點，民眾可利用手機、平板電腦、電腦安裝「skype軟體」，註冊後搜尋「tycglegal帳戶」，選擇新增為skype聯絡人，即可在任何地點連線到市府律師進行視訊，方便、即時又省事，詳情到市府法務局網站查詢。

此外，為改善寺廟焚燒金紙造成的空氣污染，今年起只要登記有案、位於桃園市的寺廟，都可向環保局申請裝設細懸浮微粒連續監測設施、連動排煙設備，兩項合計最高補助九萬九千元。

稻作烘乾費補助 納入一期

在農業部分，以往只補助農民第二期稻作的烘乾費，今年起第一期稻作烘乾費也納入補助。農業局今年起也選擇在楊梅區、八德區試辦收割稻穀後的運費補助，繳交公糧或賣給糧商都有補助。

在教育方面，教育局補助市立高中推動讀報教育，目前桃園市只有國小六年級全面訂報，國中必須申請，今年將申請範圍擴展到市立高中，只要國中、高中班級提出需求計畫，經學校同意後，教育局就會補助訂報經費，提升學生的時事視野與閱讀、寫作能力，進而培養桃園學子終身學習及批判思考的能力。

教育局今年起也推行學生交通車合格標章，涵括高中以下學校、補習班、課後輔導中心，要求駕駛人、車輛都必須通過驗證，車輛部分包含行車紀錄器、滅火設備、逃生安全門都是檢查重點，初期以輔導為主，學生交通車要有合格標章才能上路。