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〈中部〉槍毒藏車遭查獲 男辯撿到的

2017-01-01

〔記者李忠憲／台中報導〕夜市撿錢不稀奇，「撿槍」才稀奇！陳姓男子深夜開車載友人返家，途中遇上警方攔檢，先是置物箱被發現毒品吸食器，找證件時還掉出子彈，被找到2把制式手槍。陳男原掰稱「夜市撿來的」，後才坦承是友人借放，遭警方依槍砲等罪嫌送辦。

家住清水區的23歲男子陳柏勳，日前深夜開車載王姓友人返家，行經大雅區中清、科雅路口時，遭設路檢點的豐原分局大雅分駐所員警攔下。員警發現車內前座置物箱放有安非他命吸食器，立刻要求2人下車。

警方表示，陳男從隨身包包要拿出證件，包包內竟掉出1排8顆子彈，當下立刻要求2人不許動，立刻進行搜索，果然在後座雜物堆中找到包包，內有掌心雷及克拉克2把制式手槍，以及1.5克安非他命。

陳男原辯說，槍是剛剛在逢甲逛夜市時「撿來的」，警方當然不信，回說「那麼奇怪，怎麼我都撿不到」。

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  • 警方起出制式手槍。（記者李忠憲翻攝）

    警方起出制式手槍。（記者李忠憲翻攝）

  • 警方起出子彈及槍枝保養工具。（記者李忠憲翻攝）

    警方起出子彈及槍枝保養工具。（記者李忠憲翻攝）

  • 陳男遭警攔查，被搜出手槍時辯稱撿來的。（記者李忠憲翻攝）

    陳男遭警攔查，被搜出手槍時辯稱撿來的。（記者李忠憲翻攝）

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