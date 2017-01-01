〈中部〉百人次搜救2天 稱推女友下山…假的！
男為探離家女友下落
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣名間鄉有重度精神障礙的47歲張姓男子，前晚聲稱與55歲陳姓女友有金錢、房屋等財務糾紛，將女友帶至名間鄉松柏嶺將人推下懸崖，之後自行前往彰化縣三家派出所報案，警方、消防單位獲報動員百人次搜山，直到昨下午警方聯繫上陳女確認安全無虞，才知道張男為得知離家女友的下落，竟不惜自首謊報犯案，害警、消白忙一天一夜！
警方調查，張某曾與同居陳女在台中經營彩券行，後來雙方疑因金錢糾紛，陳女憤而離家至今已3、4個月。
張某前晚報案時，宣稱到台中市霧峰區找到騎機車的女友，之後將人載往名間鄉松柏嶺，但因發生口角，一時氣憤將人推下山，現場並指證一墜落處，由20多名消防人員垂降漏夜搜索，承辦員警則到台中尋找陳女機車，兩路人力忙到凌晨2時仍無所獲，昨早才又繼續搜索。
張某前天因留置警局一夜，昨早情緒不穩送往草屯療養院診療，之後情況穩定才又被帶到現場與住家清查；另方面，承辦員警則持續聯絡陳女，直到下午陳女手機開機，獲悉成了警、消協尋對象，才趕緊到鄰近警局回報人身平安。
檢方稱未構成誣告罪
南投消防局指出，南投、彰化2天共派出70人次垂降與地面搜索，針對現場5、6處可疑墜落點尋人，由於事發地斷崖落差近400公尺，增加搜救難度，沒想到最後卻是白忙一場。
檢方則說，刑法誣告罪構成要件是要狀告他人，但張某自首謊稱犯案，誣陷自己並不構成誣告罪；而在筆錄部分，雖製作不實筆錄涉及偽造文書，但因警方有查證之責，因此也不見得能成立。警方原本要以社會秩序維護法究辦，惟張某罹患身心疾病，現行只能強制就醫，後續將偕同消防單位研議其浪費搜救資源的責任。
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