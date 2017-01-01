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〈中部〉台灣文創藝術博覽會 今開幕

2017-01-01

故宮「乾隆潮」展受矚目

〔記者何宗翰／大里報導〕「台灣文創藝術博覽會」今天下午將在台中軟體園區開幕，以「蛻變」為主題，邀請各國藝術家展出，作品跨越繪畫、雕塑、裝置與3D數位、表演等領域，並邀約故宮、國美館等七大單位參展，其中故宮的「乾隆潮」展備受矚目，希望建立藝術家、收藏家與全球投資買家的創新媒合平台。

千件國際藝術品免費看

「七大特別邀展、五十一場流行藝術表演、五百家藝術文創商鋪、一千件國際藝術家作品、一萬人表演廣場、一萬五千坪展覽空間、免費入場參觀！」主辦單位表示，近年全球在「藝術投資」風氣很盛，這次博覽會邀約大師劉國松為藝術大使領銜展出，張大千、朱銘、草間彌生、楊三郎、劉其偉等超過一千件的大師傑作，也將一次呈現。

「台灣文創藝術博覽會」元旦開展，將持續免費展出至二月十二日。「乾隆潮」展以十八世紀宮廷藝術品味與當代文化對話，透過卡漫、電音、前衛時尚、街頭藝術等多元詮釋手法，展現科技與藝術的完美結合。

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  • 擔任藝術大使的劉國松作品「月之律動 (C) 」。（台灣文創藝術博覽會提供）

    擔任藝術大使的劉國松作品「月之律動 (C) 」。（台灣文創藝術博覽會提供）

  • 台灣文創藝術博覽會將展出草間彌生的作品「南瓜」。（台灣文創藝術博覽會提供）

    台灣文創藝術博覽會將展出草間彌生的作品「南瓜」。（台灣文創藝術博覽會提供）

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