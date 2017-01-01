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〈中部〉科博館周邊 增設人行道

2017-01-01

改善西屯路至博館路人車爭道

〔記者黃鐘山／台中報導〕科博館周邊綠地及步道是許多市民休閒散步好去處，但西屯路入口處至博館路卻無人行道，人車爭道險象環生。立委黃國書和市議員范淞育邀集有關單位會勘，希望還給行人安全的步行空間；科博館從善如流，允諾包含植物園周邊都將設置人行道。

范淞育表示，接獲許多民眾陳情，西屯路景觀道路往博館路的方向有一段完全沒鋪設人行道，此處剛好位於植物園對面及西屯路科博館的出入口旁，往來行人非常多，雖然鋪設紅磚道並限制時速卅公里，但車輛從身旁駛過的感覺還是非常可怕，希望有關單位改善。

黃國書說，西屯路景觀道路民國九十九年由中央補助修築，不僅美化道路景觀，也有效降低往來車輛的速度，保障行人安全，但長約一百公尺的人行道缺口實有違當初設置的美意。為此，他邀集科博館和市府人員會勘，要求科博館須儘速增設人行道。

黃國書強調，科博館是親子出遊及學生校外教學的熱門地點，也是附近居民運動及散步的好去處，周邊人行的需求非常高，務必要保障民眾的安全。

對此，科博館表示，目前正在西屯路進行停車空間及餐廳修建等工程，將把此案一併納入處理，以退縮現有圍牆二．五公尺的方式騰出增設人行道的空間，屆時整個館區包含植物園周邊都將設有人行道，讓民眾行的安全更有保障。

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  • 西屯路至博館路之間，人車爭道險象環生，黃國書、范淞育要求設人行道改善。（記者黃鐘山攝）

    西屯路至博館路之間，人車爭道險象環生，黃國書、范淞育要求設人行道改善。（記者黃鐘山攝）

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