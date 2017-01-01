〈中部〉點亮大肚山 望高寮將建生態步道
2017-01-01
串連西側觀海觀夕陽平台
〔記者黃鐘山／台中報導〕大肚山望高寮是觀看夕陽和夜景的好去處，可惜附近缺乏管理維護，雜草叢生，常被偷倒垃圾，市議員何文海建議設置空中走廊打造新興景點，邀請市府官員前往會勘。建設局長黃玉霖允諾興建生態步道，串連西側觀海觀夕陽平台。
議員建議設空中走廊
何文海指出，大肚山望高寮是一塊寶地，白天、夜晚的景致各有特色，除可觀看夕陽、欣賞夜景，還可眺望台中市與彰化市全景，也有條件發展成為國際級觀賞夕陽及夜景的景點，只是過去未能好好建設，讓原本一顆閃亮鑽石一直無法發光，十分可惜。
他又說，當地欠缺管理，導致雜草叢生，甚至常被偷倒垃圾，影響市容觀瞻。除呼籲市府好好開發望高寮，並建議設置空中走廊，提供遊客眺望平台觀看夕陽或夜景，使其足以與全球著名的看夕陽、賞夜景勝地希臘伊亞、日本函館媲美，吸引外國觀光客前來旅遊。
何文海爭取市府支持，邀請黃玉霖和都發局長王俊傑等人到現場實地會勘。黃玉霖表示，望高寮公園可俯瞰東、南、西三面景觀，是台中知名的賞夜景場所，建設局已列入亮點公園，並著手改善計畫，希望進一步打造白天的遊憩環境。
黃玉霖說，相關規劃除改善觀景台，增加停車位、服務設施外，還將投入約五百萬元經費興建生態步道，與西側觀海觀夕陽的平台串連，並協調相關單位研議修復串連周邊砲台的地下通道，營造為具有地方歷史特色的景點，並開放遊客探幽訪勝。
黃玉霖強調，雖然望高寮公園規模不大，但遊客眾多，建設局將持續加強景觀與環境清潔維護，並全面改善聯外道路鋪面品質，讓當地公共設施與服務品質都獲得提升。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
雲林萡子寮送夕陽 劍湖山煙火迎新
雲林縣政府昨於萡子寮漁港舉辦音樂會與民眾歡送去年最後一道夕陽，許多民眾一邊聽音樂一邊大啖蝦子等美食，送走二○一六最後一道陽光；劍湖山世界請來…
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 訓練孩子「專心」 家長先以身作則
- 不畏恐攻陰霾 雪梨璀璨煙火秀迎新年
- 以為陽岱鋼很大牌 一次跨年夜改觀
- 樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
- 自由廣場》「炒粿條」進了OED
- 籃網缺豪慘 遭巫師替補痛宰
- 自由廣場》2016年度暢銷書：被討厭的勇氣
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 亂彈阿翔隱藏歌單 點燃台東熱情
- 法保障斷訊權 下班不准Call員工
- 五月天制服回春 開直播倒數場內外同嗨
- 《KBS尬SBS隔空較勁》 雙宋紅毯各自發光 李敏鎬落單送愛心
- 人生護理站 阿飛加油
- 肥料廠洩毒氣 2死5傷 游鎧瑞捨身救同事
- 棒球經典賽、世大運在台北…【2017年精彩賽事一把抓】
- 健康充電站─衛教講座
- 中資海外併購 成交、破局金額新高
- 日食問題 蔡英文：希望社會理性討論
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Artists draw attention to copyright with exhibition
- 01/01 各報重點新聞一覽
- 《新聞透視》年改不能再濫開支票
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 元旦豔陽天 西半部白天高溫達28度
- 如無解約條款 房客需付全期租金
- 夫狂找離家妻 她竟住男人家
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 不想一直被問 周士淵今挑戰4000分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace as pressure mounts
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 少女負氣離家 幸22小時尋獲
- 〈徵文大拼盤〉助人為快樂之本
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 普廷發新年賀川普 「順便」問候歐巴馬
- 165km也挨轟 黑黃雙雄合寫紀錄
- 基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
- 林婉瑜／期末試題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉點亮大肚山 望高寮將建生態步道
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分