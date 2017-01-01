〈中部〉點亮大肚山 望高寮將建生態步道

2017-01-01

串連西側觀海觀夕陽平台

〔記者黃鐘山／台中報導〕大肚山望高寮是觀看夕陽和夜景的好去處，可惜附近缺乏管理維護，雜草叢生，常被偷倒垃圾，市議員何文海建議設置空中走廊打造新興景點，邀請市府官員前往會勘。建設局長黃玉霖允諾興建生態步道，串連西側觀海觀夕陽平台。

議員建議設空中走廊

何文海指出，大肚山望高寮是一塊寶地，白天、夜晚的景致各有特色，除可觀看夕陽、欣賞夜景，還可眺望台中市與彰化市全景，也有條件發展成為國際級觀賞夕陽及夜景的景點，只是過去未能好好建設，讓原本一顆閃亮鑽石一直無法發光，十分可惜。

他又說，當地欠缺管理，導致雜草叢生，甚至常被偷倒垃圾，影響市容觀瞻。除呼籲市府好好開發望高寮，並建議設置空中走廊，提供遊客眺望平台觀看夕陽或夜景，使其足以與全球著名的看夕陽、賞夜景勝地希臘伊亞、日本函館媲美，吸引外國觀光客前來旅遊。

何文海爭取市府支持，邀請黃玉霖和都發局長王俊傑等人到現場實地會勘。黃玉霖表示，望高寮公園可俯瞰東、南、西三面景觀，是台中知名的賞夜景場所，建設局已列入亮點公園，並著手改善計畫，希望進一步打造白天的遊憩環境。

黃玉霖說，相關規劃除改善觀景台，增加停車位、服務設施外，還將投入約五百萬元經費興建生態步道，與西側觀海觀夕陽的平台串連，並協調相關單位研議修復串連周邊砲台的地下通道，營造為具有地方歷史特色的景點，並開放遊客探幽訪勝。

黃玉霖強調，雖然望高寮公園規模不大，但遊客眾多，建設局將持續加強景觀與環境清潔維護，並全面改善聯外道路鋪面品質，讓當地公共設施與服務品質都獲得提升。