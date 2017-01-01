| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉布局拚市長? 江啟臣服務處喬遷

2017-01-01

〔記者李忠憲／台中報導〕立委江啟臣服務處昨日喬遷，以「台灣將啟程（音同江啟臣）」為題，外界認為他有意角逐下一任市長，並與有爭議的房東東億紙業作切割。江啟臣否認並表示，喬遷純屬租約到期，目前是立法委員，只想做好本分。

江啟臣舉辦豐原服務處喬遷感恩茶會，包括前總統府資政廖了以、市議員陳本添、張瀞分、蘇慶雲、江的岳父前立委劉盛良等近三百人，到場表達祝賀。

江啟臣新服務處更以「台灣將啟程」為主題，眾人並以象徵台灣的紙飛機一同射出去，要帶領台灣走出去，現場也播放江啟臣立委選舉時的影片，選舉意味濃厚；而外傳江啟臣已準備投入下屆市長選舉，紅派大老廖了以近來也動作頻頻，幫江布局，並傳出紅、黑派可能會再大團結，支持江選市長。

另外，江啟臣原服務處是向東億紙業董事承租，張瀞分、陳本添原也在同處設聯合服務處。東億傳空污及違建爭議後，外界認為江現階段搬遷，可能刻意與東億做切割，以防在選市長時遭對手攻擊。

江啟臣與廖了以否認對市長選戰布局。江啟臣說，他現在是立法委員，先將服務本分做好，其他「以後再來說」。廖了以則以「運動家精神，將啟程」作回應，立刻轉身離開。

江啟臣還笑說，房東在立委選舉前就以租約到期為由要收回，由於正值選舉，他無法同時進行搬遷，才請房東展延。最近中央終於忙一段落，他才趕快進行搬遷，沒有切割問題。

廣告
  • 江啟臣服務處喬遷，眾人射紙飛機象徵台灣啟程。（記者李忠憲攝）

    江啟臣服務處喬遷，眾人射紙飛機象徵台灣啟程。（記者李忠憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
雲林萡子寮送夕陽 劍湖山煙火迎新

雲林縣政府昨於萡子寮漁港舉辦音樂會與民眾歡送去年最後一道夕陽，許多民眾一邊聽音樂一邊大啖蝦子等美食，送走二○一六最後一道陽光；劍湖山世界請來…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：〈中部〉布局拚市長? 江啟臣服務處喬遷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.