〈中部〉布局拚市長? 江啟臣服務處喬遷

2017-01-01

〔記者李忠憲／台中報導〕立委江啟臣服務處昨日喬遷，以「台灣將啟程（音同江啟臣）」為題，外界認為他有意角逐下一任市長，並與有爭議的房東東億紙業作切割。江啟臣否認並表示，喬遷純屬租約到期，目前是立法委員，只想做好本分。

江啟臣舉辦豐原服務處喬遷感恩茶會，包括前總統府資政廖了以、市議員陳本添、張瀞分、蘇慶雲、江的岳父前立委劉盛良等近三百人，到場表達祝賀。

江啟臣新服務處更以「台灣將啟程」為主題，眾人並以象徵台灣的紙飛機一同射出去，要帶領台灣走出去，現場也播放江啟臣立委選舉時的影片，選舉意味濃厚；而外傳江啟臣已準備投入下屆市長選舉，紅派大老廖了以近來也動作頻頻，幫江布局，並傳出紅、黑派可能會再大團結，支持江選市長。

另外，江啟臣原服務處是向東億紙業董事承租，張瀞分、陳本添原也在同處設聯合服務處。東億傳空污及違建爭議後，外界認為江現階段搬遷，可能刻意與東億做切割，以防在選市長時遭對手攻擊。

江啟臣與廖了以否認對市長選戰布局。江啟臣說，他現在是立法委員，先將服務本分做好，其他「以後再來說」。廖了以則以「運動家精神，將啟程」作回應，立刻轉身離開。

江啟臣還笑說，房東在立委選舉前就以租約到期為由要收回，由於正值選舉，他無法同時進行搬遷，才請房東展延。最近中央終於忙一段落，他才趕快進行搬遷，沒有切割問題。