〈中部〉景觀橋修復 高美濕地賞夕陽
〔記者黃鐘山／台中報導〕高美濕地景觀橋護欄及時修復，卅一日傍晚吸引許多民眾到場目送去年最後一道夕陽。市議員楊典忠希望遊客中心今年完工後，市府每年都能在高美濕地舉辦歡送最後一道夕陽的活動，讓民眾目睹高美濕地年終最後一道夕陽的夢幻美景。
高美濕地景觀橋斥資兩億元、歷時兩年興建，橋樑跨越一百廿公尺寬的清水大排，是國內少見的雙弧曲線、雙斜張橋，橋面總長兩百六十五公尺、寬七．二公尺，兩側引道總長一百卅二公尺；而橋上觀景平台為濕地周邊的制高點，當然也成為觀賞夕陽的最佳地點。
但景觀橋啟用不到一個月，就遭到梅姬颱風十七級強風重創，建設局隨即展開搶修。楊典忠昨日到場視察修復情形時表示，雖然景觀橋遭遇強颱考驗，所幸建設局全力搶修，終於趕在歲末年終前修復，讓民眾目睹二○一六年高美濕地最後一道夕陽的夢幻美景。
昨天到場觀賞夕陽的陳姓民眾說，三年前市府開闢高美濕地聯外道路時，就說要蓋一座景觀橋，讓民眾每年最後一天傍晚，都可以來高美濕地歡送每年最後一道夕陽，二○一六年終於美夢成真。
王小姐則說，古人說夕陽無限好，高美濕地伴著海風的夕陽更好，尤其在木棧道上可以觀賞日落海平面的景色，今年在景觀橋卻看到日落叢林的不同景象，而且橋上橋下遠近美景都不相同，錯過今年，要再等一年，所以一定要趕在年終到高美濕地迎送夕陽。
楊典忠表示，高美濕地到梧棲漁港是台中市最美麗的藍色海岸，市府持續在高美濕地有許多重大建設，包括遊客中心與體驗館、公六十九轉運站與停車場、iBike公共自行車系統、周邊觀光自行車道與增闢公車路線等，希望今年遊客中心順利完工，市府可以每年舉辦歡送最後一道夕陽的活動，帶動海線生態觀光發展。
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標題：〈中部〉景觀橋修復 高美濕地賞夕陽
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