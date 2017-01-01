〈中部〉四地跨年 樂團預祝2018花博成功
〔記者蘇金鳳、李忠憲／台中報導〕台中市跨年晚會同步在洲際棒球場、麗寶樂園、谷關、梨山四地進行，市長林佳龍與5566一同在麗寶樂園跨年，饒舌團體「兄弟本色」在洲際棒球場迎新年，董事長樂團在谷關跟市民邁向新的一年。
洲際、麗寶雙主場 民眾嗨翻
市府主辦「2017花Young台中」跨年晚會今年以雙主場形式，分別在洲際棒球場、麗寶樂園舉行，5566、盧廣仲、兄弟本色則是獨家獻唱。
市府首次在洲際棒球場內舉辦跨年，由KID、LULU、小蝦、大愷與邵庭主持，滅火器樂團演唱「繼續向前行」等四首歌，並贈送林佳龍一束鮮花，祝二○一八年花博成功，林佳龍則向市民道新年快樂，並祝市民心想事成。
滅火器樂團特別獻唱他們向「台灣巨砲」陳金鋒致敬的歌曲《曾經瘋狂》。隨後有曾沛慈、韋禮安、邰正宵、溫嵐、玖壹壹及澎恰恰跟許效舜等演出，兄弟本色在演唱「FLY OUT」、「自由」等十首歌後，與副市長林依瑩一起倒數，並施放一百八十秒的煙花。
市府也首次在麗寶樂園舉行跨年，由藝人阿KEN領軍，與Sandy、ㄚ頭及鯰魚哥搭檔主持。活動一開始由董事長樂團與九天民俗技藝團首度合體登場。午夜時由經典天團5566合體，與林佳龍陪伴大家倒數跨年，壓軸為煙火燈光秀，融入花朵特效，施放一八○秒，摩天輪燈光展現各種花朵圖案，讓各色豔麗花朵綻放在夜空中。
「董事長」谷關開唱 梨山人造雪
市府觀旅局也與參山國家風景區管理處共同舉辦「二○一七搖滾谷關．閃亮梨山」跨年晚會。董事長樂團穿上浴衣演唱搖滾歌曲，並陪同現場觀眾跨年。
全國海拔最高跨年活動的梨山場，營造了美麗的人工雪景，副市長張光瑤跟民眾一起迎接新的一年。
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