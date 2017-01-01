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〈中部〉市府便民新制 地理圖資免費開放

2017-01-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕新年伊始，市府推出多項簡政便民又利民的措施，包括廢止「台中市政府提供地理資訊收費標準」，率先全國政府機關，推動1/1000地形圖、都市計畫圖、區里界圖、道路圖、建物圖、門牌圖、重要地標圖、水系圖等地理圖資「免費開放」。

國內大部份機關的地理圖資，外界申請使用必須負擔數十至數千元不等的規費，市府將廢止「台中市政府提供地理資訊收費標準」，率先全國各機關，「免費開放」1/1000地形圖、都市計畫圖、區里界圖、道路圖、建物圖、門牌圖、重要地標圖、水系圖等地理圖資。事業或污水下水道系統，辦理水污染防治措施計畫或許可證（文件）申請、變更、展延及廢污水定期檢測申報作業，改採網路傳輸。

再推中年加農 安排農場實習

「青年加農．賢拜傳承計畫」深獲肯定，再推「中年加農．賢拜陪同計畫」，輔導卅位四十六至六十五歲市民，依興趣媒合農業賢拜，安排至賢拜農場實習。尚未履行義務役的役男申請短期出境作業，開放線上申請，以核准通知單取代護照加蓋核准章戳。

社會福利方面，社會局重新劃分小型復康巴士服務區域，今年起設置五個預約中心，均衡城鄉資源、提供更完善服務。身心障礙者居家服務、臨時短期照顧服務及照顧者津貼督導訪視重新劃分為十七個區域，既有服務使用者不受影響，無須重新申請。

55歲以上原民 每年免費健檢

放寬補助原住民健康檢查年齡限制，從六十五歲降至五十五歲以上，提供每年一次免費健檢。補助設籍台中市超過一八三日，依法領有身心障礙手冊（證明）的低收入戶或中低收入戶，因屆期換證重新鑑定所需且無法由健保給付的自費檢查費用。

台中市職涯發展中心擴大營運，提供實體及複合式的服務空間，並建置地方政府首創的「高風險事業工作者職業安全衛生教育訓練體驗教室」，讓職涯規劃、充電成長、職安體驗及就業服務一次到位。

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  • 「青年加農‧賢拜傳承計畫」獲肯定，市府再推「中年加農‧賢拜陪同計畫」。 （記者黃鐘山攝）

    「青年加農‧賢拜傳承計畫」獲肯定，市府再推「中年加農‧賢拜陪同計畫」。 （記者黃鐘山攝）

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