〈中部〉鹿谷農會、合作社 特等獎茶王出爐
2017-01-01
〔記者劉濱銓／南投報導〕鹿谷鄉農會、鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社，昨各自舉辦冬季凍頂烏龍茶頒獎暨展售會，農會特等獎由林如厥拿下；生產合作社烏龍種組及新品種組，分別由林鶴年及張朝淵勇奪特等茶王獎，副縣長陳正昇到場表揚優秀茶農，期勉將縣內優質茶推向世界。
農會理事長曾文東表示，今年參賽茶樣件數及繳交茶葉斤數都破紀錄，分別為六五六一件及廿二‧五斤，活動規模一年比一年大，為穩定茶葉價格，也將採取保價收購，避免茶葉價格波動，影響茶農及消費者的權益。
獲獎的林如厥說，從年輕時就投入茶產業，在杉林溪的茶園面積約三甲多，因特別重視蟲害、施肥、水分澆灌等茶園管理，才能種出高品質的茶葉。
另外，鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社今年參加冬茶比賽有五千二百多件，理事主席康峻瑜說，為鼓勵茶農栽培優質好茶，協助農友行銷，主動提供銷售管道，像得獎的林鶴年昨就與昇恆昌公司簽約，未來特等茶能在機場免稅店展售，大大提升鹿谷茶的水準與能見度。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
雲林萡子寮送夕陽 劍湖山煙火迎新
雲林縣政府昨於萡子寮漁港舉辦音樂會與民眾歡送去年最後一道夕陽，許多民眾一邊聽音樂一邊大啖蝦子等美食，送走二○一六最後一道陽光；劍湖山世界請來…
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 訓練孩子「專心」 家長先以身作則
- 不畏恐攻陰霾 雪梨璀璨煙火秀迎新年
- 以為陽岱鋼很大牌 一次跨年夜改觀
- 樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
- 自由廣場》「炒粿條」進了OED
- 籃網缺豪慘 遭巫師替補痛宰
- 自由廣場》2016年度暢銷書：被討厭的勇氣
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 亂彈阿翔隱藏歌單 點燃台東熱情
- 法保障斷訊權 下班不准Call員工
- 五月天制服回春 開直播倒數場內外同嗨
- 《KBS尬SBS隔空較勁》 雙宋紅毯各自發光 李敏鎬落單送愛心
- 人生護理站 阿飛加油
- 肥料廠洩毒氣 2死5傷 游鎧瑞捨身救同事
- 棒球經典賽、世大運在台北…【2017年精彩賽事一把抓】
- 健康充電站─衛教講座
- 中資海外併購 成交、破局金額新高
- 日食問題 蔡英文：希望社會理性討論
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Artists draw attention to copyright with exhibition
- 01/01 各報重點新聞一覽
- 《新聞透視》年改不能再濫開支票
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 元旦豔陽天 西半部白天高溫達28度
- 如無解約條款 房客需付全期租金
- 夫狂找離家妻 她竟住男人家
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 不想一直被問 周士淵今挑戰4000分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace as pressure mounts
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 少女負氣離家 幸22小時尋獲
- 〈徵文大拼盤〉助人為快樂之本
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 普廷發新年賀川普 「順便」問候歐巴馬
- 165km也挨轟 黑黃雙雄合寫紀錄
- 基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
- 林婉瑜／期末試題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉鹿谷農會、合作社 特等獎茶王出爐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分