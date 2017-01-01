〈中部〉鹿谷農會、合作社 特等獎茶王出爐

2017-01-01

〔記者劉濱銓／南投報導〕鹿谷鄉農會、鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社，昨各自舉辦冬季凍頂烏龍茶頒獎暨展售會，農會特等獎由林如厥拿下；生產合作社烏龍種組及新品種組，分別由林鶴年及張朝淵勇奪特等茶王獎，副縣長陳正昇到場表揚優秀茶農，期勉將縣內優質茶推向世界。

農會理事長曾文東表示，今年參賽茶樣件數及繳交茶葉斤數都破紀錄，分別為六五六一件及廿二‧五斤，活動規模一年比一年大，為穩定茶葉價格，也將採取保價收購，避免茶葉價格波動，影響茶農及消費者的權益。

獲獎的林如厥說，從年輕時就投入茶產業，在杉林溪的茶園面積約三甲多，因特別重視蟲害、施肥、水分澆灌等茶園管理，才能種出高品質的茶葉。

另外，鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社今年參加冬茶比賽有五千二百多件，理事主席康峻瑜說，為鼓勵茶農栽培優質好茶，協助農友行銷，主動提供銷售管道，像得獎的林鶴年昨就與昇恆昌公司簽約，未來特等茶能在機場免稅店展售，大大提升鹿谷茶的水準與能見度。