〈中部〉投17線拓寬通車 北中寮聯外更快
2017-01-01
〔記者佟振國／中寮報導〕南投縣中寮鄉投十七線拓寬改善增辦工程，昨正式完工通車，投十七線從草屯鎮南埔里至中寮鄉原本全線道路狹窄彎曲，歷經四年、斥資五億三千一百多萬元、分四期施工終於完成，不僅北中寮七村對外交通大開，地方也希望投十七線能成為進入龍鳳瀑布天空步道前新地標，帶動地方發展。
中寮鄉因地形、山勢阻隔，鄉內分南中寮、北中寮，投十七線主要為北中寮永芳、永和、龍岩、爽文、龍安、內城、清水等七村對外交通要道，經草屯鎮坪頂、南埔里可接台十四線中潭公路及國道六號東草屯交流道。
但投十七線全線狹窄彎曲，有些路寬不足四．五公尺，會車困難，經列為南投生活圈道路進行拓寬與截彎取直，一○一年二月起分三期施工，已在一○三年九月完工，縣府去年再增辦指標六‧一公里至七‧八公里路段改善工程，昨天舉行完工通車典禮，縣長林明溱、立委馬文君等人陪同社區耆老、居民步行紫色壯觀的龍草橋，祝福道路、橋梁交通建設長長久久，除道路截彎取直，全線有效路寬達九‧一公尺，可有效縮短行車時間與提升行車安全。
地方向交通部公路總局爭取投十七線持續拓寬改善至南中寮永平村，同時投廿六、廿二線也將一併改善，與十七線形成完善的環鄉路網，有效帶動北中寮龍鳳瀑布等區域觀光及在地產業發展。
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