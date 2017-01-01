| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉彰市路邊停車 3日起收費

2017-01-01

全市540停車格 每小時20元

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣有史以來首度實施的路邊停車收費措施，即將從一○六年一月三日起在彰化市上路，全市有五四○個停車格開始收費，連日來市公所廣發傳單，宣導收費費率每小時二十元，收費時間每天上午八時至晚間八時，呼籲民眾配合。

縣警局交通隊強調，路邊停車收費上路後，在停車格內擺設路障的店家，警方將依「道路交通管理處罰條例」第八十二條，開罰一千二百元以上二千四百元以下罰鍰，路障等物品經勸導，行為人不即時清除或行為人不在場視同廢棄物，依廢棄物清理法清除。

彰化市路邊停車收費後天起實施，市區有十七條道路、五四○個停車格納入收費，包括中正路一段、中正路二段、曉陽路、民族路、三民路、華山路、仁愛路、民生路、光復路、中華路、旭光西路、建國南北路、中央路、孔門路、和平路、泰和二街、中民街。為降低路邊停車收費實施初期對民眾的衝擊，市公所連日來在各個停車格的車輛上夾單宣導，呼籲民眾配合。

未來停車收費種類，小型車每小時二十元、大型重型機車（紅牌、黃牌機車）比照小型車收費；繳費方式，民眾可持繳費單到四大連鎖便利商店及美廉社繳納。

彰化市長邱建富強調，實施路邊停車收費後，可望大幅增加車輛周轉率，活絡商機。

至於暫停收費日期，包括元旦、農曆春節（除夕至初四）、端午節、清明節、中秋節及颱風或豪大雨等天災經縣府公告停止上班日、選舉日。

員林市、鹿港鎮預計農曆春節過後上路，每小時收費也都是二十元。

廣告
  • 彰市路邊停車收費自3日起正式上路。（記者湯世名攝）

    彰市路邊停車收費自3日起正式上路。（記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
雲林萡子寮送夕陽 劍湖山煙火迎新

雲林縣政府昨於萡子寮漁港舉辦音樂會與民眾歡送去年最後一道夕陽，許多民眾一邊聽音樂一邊大啖蝦子等美食，送走二○一六最後一道陽光；劍湖山世界請來…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：〈中部〉彰市路邊停車 3日起收費


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.