| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉民歌、流行樂饗宴 南投上萬人跨年

2017-01-01

〔記者劉濱銓／南投報導〕二○一七南投閃耀新年心跨年晚會，昨晚七點在縣立體育場登場，現場湧入上萬民眾，上半場由民歌手輪番上台獻藝，下半場由年輕偶像藝人接力演出。當縣長林明溱與現場民眾一起跨年倒數讀秒，全場氣氛high到最高點，在璀璨燈光秀中，眾人許願喜迎新年。

縣府跨年晚會安排五十吋液晶電視、掃地機器人、溫泉飯店住宿券、按摩機等大獎，進場時就吸引大批民眾排隊領取摸彩券，希望跨年之餘還能抱回大獎；在甜心時代熱鬧開場後，NoName（余荃斌）及是元介等人演場多首歌曲，並與民眾互動，隨後李明德、潘越雲等知名民歌手以悠揚歌聲，帶領民眾進入懷舊年代，讓台下不少五、六年級生聽得如癡如醉，不斷跟著啍唱。

下半場由符瓊音、潘裕文、張智成等知名流行音樂歌手重磅登場，眾歌手賣力演唱，將現場氣氛帶到最高點，最後縣長林明溱與縣民一起跨年倒數迎接新年，在五、四、三、二、一的倒數聲中，眾人歡呼迎接二○一七，也讓所有參與民眾度過一個難忘的跨年夜。

廣告
  • 南投縣長林明溱（左二）主持摸彩、倒數與民眾互動。（記者劉濱銓攝）

    南投縣長林明溱（左二）主持摸彩、倒數與民眾互動。（記者劉濱銓攝）

  • 2017南投閃耀新年心跨年晚會，知名歌手與唱跳團體熱力四射的演出，讓全場氣氛high到最高點。（記者劉濱銓攝）

    2017南投閃耀新年心跨年晚會，知名歌手與唱跳團體熱力四射的演出，讓全場氣氛high到最高點。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
雲林萡子寮送夕陽 劍湖山煙火迎新

雲林縣政府昨於萡子寮漁港舉辦音樂會與民眾歡送去年最後一道夕陽，許多民眾一邊聽音樂一邊大啖蝦子等美食，送走二○一六最後一道陽光；劍湖山世界請來…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：〈中部〉民歌、流行樂饗宴 南投上萬人跨年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.