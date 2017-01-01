〈中部〉民歌、流行樂饗宴 南投上萬人跨年
2017-01-01
〔記者劉濱銓／南投報導〕二○一七南投閃耀新年心跨年晚會，昨晚七點在縣立體育場登場，現場湧入上萬民眾，上半場由民歌手輪番上台獻藝，下半場由年輕偶像藝人接力演出。當縣長林明溱與現場民眾一起跨年倒數讀秒，全場氣氛high到最高點，在璀璨燈光秀中，眾人許願喜迎新年。
縣府跨年晚會安排五十吋液晶電視、掃地機器人、溫泉飯店住宿券、按摩機等大獎，進場時就吸引大批民眾排隊領取摸彩券，希望跨年之餘還能抱回大獎；在甜心時代熱鬧開場後，NoName（余荃斌）及是元介等人演場多首歌曲，並與民眾互動，隨後李明德、潘越雲等知名民歌手以悠揚歌聲，帶領民眾進入懷舊年代，讓台下不少五、六年級生聽得如癡如醉，不斷跟著啍唱。
下半場由符瓊音、潘裕文、張智成等知名流行音樂歌手重磅登場，眾歌手賣力演唱，將現場氣氛帶到最高點，最後縣長林明溱與縣民一起跨年倒數迎接新年，在五、四、三、二、一的倒數聲中，眾人歡呼迎接二○一七，也讓所有參與民眾度過一個難忘的跨年夜。
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