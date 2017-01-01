〈中部〉彰縣「綠」 倒數 萬人射紙飛機迎新年
〔記者陳冠備、湯世名／彰化報導〕「新年快樂！」迎接二○一七年，彰化縣昨晚在北斗鎮地政路一四六號公園舉行跨年音樂晚會，今年結合「寶斗美食」特色，現場提供肉圓、高麗菜飯等在地美食一萬份，讓民眾免費享用，不同往年施放煙火慶祝，今年倒數改以「射紙飛機」營造溫馨歡樂的氣氛。另外，彰化市公所也與地方電視業者合作，以直播方式舉辦跨年晚會，讓北彰民眾即時一睹盛況。
彰化縣政府與北斗鎮公所共同舉辦「二○一六彰化公益慈善歲末聯歡晚會」，北斗美食協會特別贊助一萬份在地美食，要讓跨年民眾「吃免驚」，下午五點不到，排隊人龍已超過三千人。晚會現場由綜藝諧星林智賢、韋汝攜手主持，開心回到故鄉開唱的金曲歌王翁立友，連續帶來堅持、我問天等招牌歌曲，全場五千名鄉親聽得如癡如醉，蔡佳麟、陳思安、陳隨意、愷樂、蕭煌奇、白冰冰等知名歌手接力開唱。
除了美食、音樂饗宴，今年主辦單位特別準備紙飛機，縣長魏明谷帶領藝人白冰冰、蕭煌奇與全體來賓、民眾一起倒數，最後眾人將紙飛機射向高空，隨著紙片紛飛，用溫馨的方式迎接新年。
魏明谷表示，彰化縣不斷追求進步，今年歲末祝福不施放高空煙火，以射紙飛機搭配成千上萬的飛灑紙花方式祝福，紙花中還夾藏祝福小語，期許彰化縣在眾人努力下，邁向綠能文化、智慧彰化。
彰市跨年晚會 在地團體獻藝
彰化市公所昨晚也在忠權里北極宮前廣場盛大舉辦跨年晚會，除了邀請藝人表演，還有福山社區戰鼓隊、彰化師大附屬高工熱舞社、甜心時代、彰化縣舞蹈創作協會等團體勁歌熱舞、DSC街舞等十多個在地團體輪番上陣表演，透過直播，與電視機前的觀眾High翻跨年夜！
看更多！請加入自由時報粉絲團
雲林縣政府昨於萡子寮漁港舉辦音樂會與民眾歡送去年最後一道夕陽，許多民眾一邊聽音樂一邊大啖蝦子等美食，送走二○一六最後一道陽光；劍湖山世界請來…
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 訓練孩子「專心」 家長先以身作則
- 不畏恐攻陰霾 雪梨璀璨煙火秀迎新年
- 以為陽岱鋼很大牌 一次跨年夜改觀
- 樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
- 自由廣場》「炒粿條」進了OED
- 籃網缺豪慘 遭巫師替補痛宰
- 自由廣場》2016年度暢銷書：被討厭的勇氣
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 亂彈阿翔隱藏歌單 點燃台東熱情
- 法保障斷訊權 下班不准Call員工
- 五月天制服回春 開直播倒數場內外同嗨
- 《KBS尬SBS隔空較勁》 雙宋紅毯各自發光 李敏鎬落單送愛心
- 人生護理站 阿飛加油
- 肥料廠洩毒氣 2死5傷 游鎧瑞捨身救同事
- 棒球經典賽、世大運在台北…【2017年精彩賽事一把抓】
- 健康充電站─衛教講座
- 中資海外併購 成交、破局金額新高
- 日食問題 蔡英文：希望社會理性討論
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Artists draw attention to copyright with exhibition
- 01/01 各報重點新聞一覽
- 《新聞透視》年改不能再濫開支票
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
- 元旦豔陽天 西半部白天高溫達28度
- 如無解約條款 房客需付全期租金
- 夫狂找離家妻 她竟住男人家
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 不想一直被問 周士淵今挑戰4000分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace as pressure mounts
- 台南跨年晚會 賴清德、陳金鋒陪民眾倒數
- 少女負氣離家 幸22小時尋獲
- 〈徵文大拼盤〉助人為快樂之本
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 普廷發新年賀川普 「順便」問候歐巴馬
- 165km也挨轟 黑黃雙雄合寫紀錄
- 基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
- 林婉瑜／期末試題
標題：〈中部〉彰縣「綠」 倒數 萬人射紙飛機迎新年
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email