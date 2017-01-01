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傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
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〈中部〉彰縣「綠」 倒數 萬人射紙飛機迎新年

2017-01-01

〔記者陳冠備、湯世名／彰化報導〕「新年快樂！」迎接二○一七年，彰化縣昨晚在北斗鎮地政路一四六號公園舉行跨年音樂晚會，今年結合「寶斗美食」特色，現場提供肉圓、高麗菜飯等在地美食一萬份，讓民眾免費享用，不同往年施放煙火慶祝，今年倒數改以「射紙飛機」營造溫馨歡樂的氣氛。另外，彰化市公所也與地方電視業者合作，以直播方式舉辦跨年晚會，讓北彰民眾即時一睹盛況。

彰化縣政府與北斗鎮公所共同舉辦「二○一六彰化公益慈善歲末聯歡晚會」，北斗美食協會特別贊助一萬份在地美食，要讓跨年民眾「吃免驚」，下午五點不到，排隊人龍已超過三千人。晚會現場由綜藝諧星林智賢、韋汝攜手主持，開心回到故鄉開唱的金曲歌王翁立友，連續帶來堅持、我問天等招牌歌曲，全場五千名鄉親聽得如癡如醉，蔡佳麟、陳思安、陳隨意、愷樂、蕭煌奇、白冰冰等知名歌手接力開唱。

除了美食、音樂饗宴，今年主辦單位特別準備紙飛機，縣長魏明谷帶領藝人白冰冰、蕭煌奇與全體來賓、民眾一起倒數，最後眾人將紙飛機射向高空，隨著紙片紛飛，用溫馨的方式迎接新年。

魏明谷表示，彰化縣不斷追求進步，今年歲末祝福不施放高空煙火，以射紙飛機搭配成千上萬的飛灑紙花方式祝福，紙花中還夾藏祝福小語，期許彰化縣在眾人努力下，邁向綠能文化、智慧彰化。

彰市跨年晚會 在地團體獻藝

彰化市公所昨晚也在忠權里北極宮前廣場盛大舉辦跨年晚會，除了邀請藝人表演，還有福山社區戰鼓隊、彰化師大附屬高工熱舞社、甜心時代、彰化縣舞蹈創作協會等團體勁歌熱舞、DSC街舞等十多個在地團體輪番上陣表演，透過直播，與電視機前的觀眾High翻跨年夜！

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  • 彰化縣在北斗舉辦的歲末聯歡晚會跨年倒數，不施放煙火，眾人改以射紙飛機的方式來迎接2017。（記者陳冠備攝）

    彰化縣在北斗舉辦的歲末聯歡晚會跨年倒數，不施放煙火，眾人改以射紙飛機的方式來迎接2017。（記者陳冠備攝）

  • 彰化縣在北斗舉辦的歲末聯歡晚會跨年倒數。（記者陳冠備攝）

    彰化縣在北斗舉辦的歲末聯歡晚會跨年倒數。（記者陳冠備攝）

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