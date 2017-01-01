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〈中部〉樂做志工 聽障生錄取清華大學

2017-01-01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕先天性重度聽障，上課永遠坐在第一排的揚子高中詹景崴，靠著當志工建立自信，通過教育部特殊選才計畫錄取清華大學，成為該校第一個特殊選才的應屆大學生。

因為先天性的聽力障礙，詹景崴從小就得戴助聽器，還得加掛麥克風收取說話者的頻率，才能了解對方的說話內容，他卻不自卑，為自己走出不一樣的路。

母親是學校輔導老師，詹景崴經常陪著母親到社區服務弱勢的學童及老人，因此樂於和人群接觸，且透過服務弱勢的過程建立自信心，擺脫自己的身心障礙，反而更加勇敢，獲全國志工獎還將二萬元獎金捐出。

就讀國二時詹景崴就能夠自組「揚子小當家」，為單親及隔代教養的小朋友開辦夏令營，教他們整理家務、收納、煮飯、煎蛋、下麵條等技巧，還幫他們課後輔導。

高二時再組揚子志工隊到虎尾天主堂、麥寮國小辦理三梯次的課輔營隊，為弱勢學童複習課業、帶領團康活動。錄取清華大學，景崴第一個感謝母親，也謝謝一路陪他走過來的學校老師和同班同學。

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  • 揚子高中詹景崴（中）通過教育部特殊選才計畫錄取清華大學，右一為母親。右二為揚子高中校長鍾月娥。（記者廖淑玲攝）

    揚子高中詹景崴（中）通過教育部特殊選才計畫錄取清華大學，右一為母親。右二為揚子高中校長鍾月娥。（記者廖淑玲攝）

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