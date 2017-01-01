〈中部〉阿里山冬茶賽 青農奪特等獎

2017-01-01

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉農會舉辦「二○一六阿里山冬季高海拔優良茶競賽」，青心烏龍組及金萱組分別由茶農林志霖、簡仲賢摘得特等獎，昨在嘉義市立棒球場停車場舉行頒獎暨展售活動；農會總幹事劉家顯說，今年製茶時間氣候良好，品質相對優異，參賽茶葉重量三萬七千台斤，比去年多一千四百台斤，淘汰率也略為提高。

簡仲賢有機栽培 出太陽才採茶

梅山鄉太和村茶農簡仲賢年僅三十三歲，由其父簡耿煌傳承，在太和村的四公頃茶園均為有機栽培，並在出太陽時才會採茶，因為「此時茶葉香氣較濃郁」；他以往參加茶葉評比，最多僅得頭等獎，這是第一次得特等獎，自己覺得「運氣相當好」。

林志霖技術絕倫 五度拿特等獎

梅山鄉瑞里村四十歲茶農林志霖則是嘉縣茶葉競賽的常勝軍，這次拿下第五個特等獎，種茶製茶的技術水準絕倫，民眾紛到其攤位品嘗茗茶。

農委會副主委翁章梁、縣長張花冠、嘉縣各級農會幹部等應邀觀禮，翁熱情推薦嘉義茶葉品質一流；太保市農會總幹事黃麗貞受訪時，不忘宣傳與市公所合辦的花海節，已在高鐵大道旁太保有機米專區綻放，預計元月中、下旬是最佳賞花期。