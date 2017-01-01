〈中部〉雲林萡子寮送夕陽 劍湖山煙火迎新
2017-01-01
〔記者陳燦坤、廖淑玲／雲林報導〕雲林縣政府昨於萡子寮漁港舉辦音樂會與民眾歡送去年最後一道夕陽，許多民眾一邊聽音樂一邊大啖蝦子等美食，送走二○一六最後一道陽光；劍湖山世界請來郭靜、搖滾樂團Under Lover等藝人、及長達八百秒璀璨煙火陪伴民眾迎接二○一七。
萡子寮漁港送夕陽活動在音樂聲中揭開序幕，地方樂團陸續登台演奏懷舊老歌，一首接著一首感動聆聽的民眾，雖然昨天傍晚氣溫降低，海風冷颼颼，但民眾等候最後一次夕陽熱情未減，四湖鄉公所體貼幫民眾準備熱騰騰的薑湯驅寒，端上在地食材料理，供民眾大快朵頤。
下午五時過後，陽光轉趨柔和，二十分鐘後，偌大的夕陽浮晃在萡子寮漁港海面上，將膠筏、碼頭映照成金黃色，海水波光粼粼，民眾紛紛拿出手機拍照，為美麗景色留下見證，最後一抹殘陽在五時三十分消失，送夕陽活動圓滿結束。
昨天的跨年晚會找來潘若迪及阿諾聯手主持，潘若迪現場教學十招，帶動全場有氧搖擺八百秒，另有藝人郭靜、搖滾樂團Under Lover、偶像派歌手愛紗、阿達、實力派唱將No Name等新世代青春偶像陪伴大家High翻跨年夜。
不少遊客中午過後就陸續進園，玩過多項遊樂設施後再卡位跨年，在耀眼的煙火中迎接燦爛的二○一七年。
縣長李進勇感謝民眾過去一年支持，也提醒民眾垃圾問題仍相當棘手，為了達到垃圾減量，縣府與二十鄉、鎮公所達成共識，今天起將更強力執行破袋稽查，提升垃圾分類效果，希望民眾能夠配合。
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雲林萡子寮送夕陽 劍湖山煙火迎新
雲林縣政府昨於萡子寮漁港舉辦音樂會與民眾歡送去年最後一道夕陽，許多民眾一邊聽音樂一邊大啖蝦子等美食，送走二○一六最後一道陽光；劍湖山世界請來…
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