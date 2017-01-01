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傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
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〈中部〉全嘉藝起來跨年 火力全開嗨翻

2017-01-01

送夕陽連晚會 梅山宛如不夜城

〔記者王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕歡送二○一六、喜迎二○一七！

嘉義市「全嘉藝起來」跨年晚會昨晚七點在新生路原台灣燈會會場，十多組的樂團、歌手連演五小時半，數萬民眾High翻天；太平社區發展協會昨天下午三點起在望風台、太平雲梯北側廣場等，歡送去年最後一道夕陽，晚上與鄉公所分別在太平雲梯大型車停車場、梅山公園階梯廣場，同步舉辦感恩音樂會及跨年晚會，山城宛如不夜城。

樂團搖滾拚場 市長帶領倒數

「全嘉藝起來」跨年晚會，由RCM樂團搖滾開場，美秀集團、符瓊音、滅火器樂團、旺福樂團、陳建瑋、許哲珮等火力全開，激發觀眾熱情搖擺，午夜十二點雷射特效播放秒數，宅男殺手李毓芬上台、市長涂醒哲帶領市民倒數，全場拋出棒球比賽的封王彩帶，大喊「新年快樂」，宇宙人樂團壓軸演出，辭舊迎新。

今天新年元旦活動多，包括全國海拔最高（二千四百四十多公尺）的迎曦盛會「阿里山日出印象音樂會」，在對高岳觀日平台舉行；嘉市府前廣場七點進行元旦升旗典禮，參加升旗者可獲贈牙刷牙膏旅行組，限量三千組、七點四十分國際獅子會舉行百年慶路跑；東石鄉港口宮今、明天上午八點半至下午五點，舉辦第七屆台灣風箏大會，遊客可免費參觀國內外數百支特色風箏演出。

清晨六點半，梅山鄉太平社區發展協會在碧湖山觀光茶園迎接元旦朝日，隨即展開茶園與太平老街巡禮；梅山鄉茶藝推廣協會上午九點半，在梅山公園舉辦雞鳴曉旦迎春韻茶會，邀民眾品嘗冬茶的甘美。

水上鄉公所主辦環保健行，分為四、七公里的路線，鄉長劉敬祥說，鄉親須在今晨六點二十分至七點，到公所前廣場報名，九點在水上國小有旋風球趣味競賽、飛鏢擲準運動。

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  • 嘉義市跨年晚會滅火器樂團登場，台下觀眾聽得如癡如醉。（記者王善嬿攝）

    嘉義市跨年晚會滅火器樂團登場，台下觀眾聽得如癡如醉。（記者王善嬿攝）

  • 嘉義市跨年晚會，符瓊音等超過十組樂團、歌手輪番演唱5個半小時，與民眾一同迎接2017年。（記者王善嬿攝）

    嘉義市跨年晚會，符瓊音等超過十組樂團、歌手輪番演唱5個半小時，與民眾一同迎接2017年。（記者王善嬿攝）

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