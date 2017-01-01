〈中部〉全嘉藝起來跨年 火力全開嗨翻
送夕陽連晚會 梅山宛如不夜城
〔記者王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕歡送二○一六、喜迎二○一七！
嘉義市「全嘉藝起來」跨年晚會昨晚七點在新生路原台灣燈會會場，十多組的樂團、歌手連演五小時半，數萬民眾High翻天；太平社區發展協會昨天下午三點起在望風台、太平雲梯北側廣場等，歡送去年最後一道夕陽，晚上與鄉公所分別在太平雲梯大型車停車場、梅山公園階梯廣場，同步舉辦感恩音樂會及跨年晚會，山城宛如不夜城。
樂團搖滾拚場 市長帶領倒數
「全嘉藝起來」跨年晚會，由RCM樂團搖滾開場，美秀集團、符瓊音、滅火器樂團、旺福樂團、陳建瑋、許哲珮等火力全開，激發觀眾熱情搖擺，午夜十二點雷射特效播放秒數，宅男殺手李毓芬上台、市長涂醒哲帶領市民倒數，全場拋出棒球比賽的封王彩帶，大喊「新年快樂」，宇宙人樂團壓軸演出，辭舊迎新。
今天新年元旦活動多，包括全國海拔最高（二千四百四十多公尺）的迎曦盛會「阿里山日出印象音樂會」，在對高岳觀日平台舉行；嘉市府前廣場七點進行元旦升旗典禮，參加升旗者可獲贈牙刷牙膏旅行組，限量三千組、七點四十分國際獅子會舉行百年慶路跑；東石鄉港口宮今、明天上午八點半至下午五點，舉辦第七屆台灣風箏大會，遊客可免費參觀國內外數百支特色風箏演出。
清晨六點半，梅山鄉太平社區發展協會在碧湖山觀光茶園迎接元旦朝日，隨即展開茶園與太平老街巡禮；梅山鄉茶藝推廣協會上午九點半，在梅山公園舉辦雞鳴曉旦迎春韻茶會，邀民眾品嘗冬茶的甘美。
水上鄉公所主辦環保健行，分為四、七公里的路線，鄉長劉敬祥說，鄉親須在今晨六點二十分至七點，到公所前廣場報名，九點在水上國小有旋風球趣味競賽、飛鏢擲準運動。
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雲林縣政府昨於萡子寮漁港舉辦音樂會與民眾歡送去年最後一道夕陽，許多民眾一邊聽音樂一邊大啖蝦子等美食，送走二○一六最後一道陽光；劍湖山世界請來…
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