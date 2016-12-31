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〈南部〉員工當證人 女董休夫判無效

2016-12-31

〔記者王俊忠／台南報導〕房地產公司女董與李姓丈夫協議離婚，女董找來自己公司的兩位員工當證人，在離婚協議書上簽名。李男表示，他不認識兩名證人、也未接觸兩名證人，兩名證人未親聞他與妻子有離婚真意，主張離婚無效。雖然女董提出反駁，但一審法官審理採信李男主張，判雙方婚姻關係仍存在。

夫指不認識兩證人

李男提訴指出，與女董妻子結婚5年，今年5月間協議離婚，但他不認識離婚協議書上簽名的兩名張姓證人，也不曾與兩名證人接觸與聯繫，兩名證人未親見或親聞他與妻子的離婚真意，不符合協議離婚法定要件，他與妻子的離婚應該無效。

其妻反駁說，兩名證人都是她公司的員工，與李男都有認識，因在結婚後，與李男常因生育孩子、應酬喝酒問題起嚴重爭執，是李男在今年1月初提出離婚請求，兩人在5月間登記離婚，她與李男的手機Line對話都有紀錄可查，且她要兩名證人簽名時，有提供她與李男的Line對話內容給兩名證人看，兩名證人是曾親聞與知悉雙方有離婚真意。

判婚姻關係仍存在

台南地院法官調查，所謂親聞是指證人須親自從當事人雙方聞悉他們確有離婚真意，否則與民法立法意旨有違。

李男主張不認識兩名證人、也不曾接觸聯絡過，李男在離婚協議書簽名時，協議書上已有兩名證人的簽章。

對於女方指曾把與李男協議離婚的Line對話紀錄給兩名證人看，其中一名證人否認看過。

另名證人說沒仔細看過Line對話記錄，沒印象Line紀錄有提到離婚情事，他只有聽到女董說過要離婚。證詞不利於女董。

法官據此認定兩名證人都不是親見或親聞當事人有離婚真意，自不得作為當事人離婚的證人，女董與李男的協議離婚未具備法定要件，因此判離婚無效，此案還可上訴。

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標題：〈南部〉員工當證人 女董休夫判無效


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