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〈南部〉挖到源頭 茂林情人谷打造溫泉區

2016-12-31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市茂林區過去是台灣主要溫泉勝地之一，但八八水災後，溫泉被大量土石覆蓋，觀光一落千丈。行政院原民會斥資近九千萬元，協助茂林探勘溫泉並協助相關產業重建，探勘人員在茂林情人谷地下挖到溫泉源頭，高市府也規劃打造「溫泉產業示範區」，預計一○七年完工，重振當地溫泉產業。

茂林區公所表示，過去多納溫泉名氣響亮，曾創下一年四十五萬人次、數千萬元的觀光產值，但八八水災後，多納溫泉被大量土石掩埋後，迄今仍找不到溫泉源頭，茂林觀光也陷入谷底，雖然每年仍有紫斑蝶大軍報到，但遊客數卻不及過往的一半。

高市府去年向行政院原民會申請到七年八千九百萬元的預算，協助茂林區重新探勘溫泉，並重振溫泉產業，經專業探勘公司進行探測後，在情人谷一帶地下約二百五十公尺處挖到溫泉源頭，但因該處溫泉水溫僅卅八度，不敷使用，市長陳菊指示再向下探測，最後在地下約四百公尺挖到水溫約五十度的溫泉源頭。

明年先設泡腳池

隨著溫泉源頭被挖出，高市府展開二期計畫，著手在情人谷地區闢建約○．九公頃的「溫泉產業示範區」，規劃興建大眾泡湯池、溫泉會館等設施，昨天上午動土典禮時，陳菊表示，明年會先完成泡腳池，讓遊客搶先體驗，後年完成園區建設，帶動茂林及鄰近區域的觀光發展。

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  • 茂林情人谷挖出溫泉源頭，高市府打造「溫泉產業示範區」。 （記者黃佳琳攝）

    茂林情人谷挖出溫泉源頭，高市府打造「溫泉產業示範區」。 （記者黃佳琳攝）

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