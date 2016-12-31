〈南部〉湯德章受難事蹟 市長建議納教材

2016-12-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市率先全國制定「言論自由日」及「正義與勇氣紀念日」，推動轉型正義不遺餘力，明年適逢「二二八」七十週年紀念，市長賴清德表示，將會擴大舉辦紀念追思活動，鼓勵民間出版社將湯德章故事納入教材。

賴清德說，二二八事件對台灣民主運動影響深遠，明年七十週年紀念將會邀請各界共同擴大舉辦，而湯德章不僅受難事蹟令後人追思緬懷，其所樹立人格更是值得學習的標竿，由於現在中小學教材由教育部公布課綱，讓民間自編教科書，且已有二二八事件相關歷史，市府將會再鼓勵民間加強著墨湯德章英勇故事。

多年來與民間社團合辦湯德章紀念追思會的立委王定宇認為，中央政府應選列像湯德章或其他在人權運動、藝術成就這樣有歷史定位人物，納入近代史教材，而且中央未做之前，市政府就可以先做，選列典範人物彰顯台南在地民主價值。

南市李登輝民主協會理事長王壽國表示，二二八事件時，台南府城因為湯德章犧牲自己的生命，保全了許多可能被逮捕及槍殺的民眾，這是台南人應該永遠紀念感謝的先賢，市府應該將「正義與勇氣紀念日」正名為 「湯德章紀念日」，並在鄉土教材中列入湯德章烈士的事蹟，讓府城人永遠緬懷湯德章烈士的偉大情操。