| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉湯德章的正義與勇氣 日人出書

2016-12-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕誰讓台南市為他制定「正義與勇氣紀念日」？二二八受難英雄湯德章，因堅不透露名單保住許多台南菁英性命，市府已將他蒙難日三月十三日制定為紀念日，在「二二八事件」明年滿七十週年前夕，日本名作家門田隆將出書「湯德章—不該被遺忘的正義與勇氣」，並由日本知名角川書店，台灣則由玉山社合作出版，讓這位「台日混血」英雄故事永恆傳世。

協助資料蒐集的文史工作者李文雄說，籲請市府將湯德章故事納入教材，從本土教育發揚台南民主價值與精神。

一九四七年二二八事件發生，湯德章律師被推任「二二八事件處理委員會台南分會治安組長」，維持全市治安，卻被當時國民政府軍以莫須有罪名逮捕，嚴刑拷打仍堅拒交出參與治安工作人員名單，最後從容赴義，壯烈犧牲，在民生綠園遭槍決前不願跪下，還高呼「台灣人萬歲」，這撼動人心的英勇身影， 幾乎存留在七、八十歲以上老台南人心目中，昔日許多台南在地優秀菁英倖免於難， 也都在後來的二二八歷史回憶中作見證。

李文雄表示，門田隆將研究二二八歷史十多年，且是中央大學學弟，因緣際會深受湯德章的一生台日情感勇敢事蹟感動，訪談湯德章所有相關一手資料，後人口述歷史驗證，可說是首次以說故事方式生動描述，有別於過去湯德章事蹟大都是以文獻史料呈現。

李文雄說，市府與民間這麼多年努力推動二二八轉型正義，卻沒有產生影響力，關鍵就在於本土教育未落實，期盼湯的歷史事蹟能夠納入中小學教材，從小培養精神典範。

廣告
  • 文史工作者李文雄協助門田隆將採訪紀事。（記者洪瑞琴攝）

    文史工作者李文雄協助門田隆將採訪紀事。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
元旦迎曙光 往南看日出機率高

每年元旦台東沿岸從北到南都有迎曙光人潮，天公總是不作美，太麻里曙光園區已連十六槓未見日出，台東氣象站代理主任林榮仁表示，受到副熱帶高壓靠近影響，元旦氣溫回升，水氣偏少，往南看到日出的機率越高，也就是太…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：〈南部〉湯德章的正義與勇氣 日人出書


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.