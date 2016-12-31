〈南部〉湯德章的正義與勇氣 日人出書

2016-12-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕誰讓台南市為他制定「正義與勇氣紀念日」？二二八受難英雄湯德章，因堅不透露名單保住許多台南菁英性命，市府已將他蒙難日三月十三日制定為紀念日，在「二二八事件」明年滿七十週年前夕，日本名作家門田隆將出書「湯德章—不該被遺忘的正義與勇氣」，並由日本知名角川書店，台灣則由玉山社合作出版，讓這位「台日混血」英雄故事永恆傳世。

協助資料蒐集的文史工作者李文雄說，籲請市府將湯德章故事納入教材，從本土教育發揚台南民主價值與精神。

一九四七年二二八事件發生，湯德章律師被推任「二二八事件處理委員會台南分會治安組長」，維持全市治安，卻被當時國民政府軍以莫須有罪名逮捕，嚴刑拷打仍堅拒交出參與治安工作人員名單，最後從容赴義，壯烈犧牲，在民生綠園遭槍決前不願跪下，還高呼「台灣人萬歲」，這撼動人心的英勇身影， 幾乎存留在七、八十歲以上老台南人心目中，昔日許多台南在地優秀菁英倖免於難， 也都在後來的二二八歷史回憶中作見證。

李文雄表示，門田隆將研究二二八歷史十多年，且是中央大學學弟，因緣際會深受湯德章的一生台日情感勇敢事蹟感動，訪談湯德章所有相關一手資料，後人口述歷史驗證，可說是首次以說故事方式生動描述，有別於過去湯德章事蹟大都是以文獻史料呈現。

李文雄說，市府與民間這麼多年努力推動二二八轉型正義，卻沒有產生影響力，關鍵就在於本土教育未落實，期盼湯的歷史事蹟能夠納入中小學教材，從小培養精神典範。