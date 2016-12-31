〈南部〉年畫紅包袋 學童創意飄年味
2016-12-31
〔記者楊金城／新營報導〕除舊迎新，新營新進國小、將軍漚汪國小昨天舉辦別出心裁的歲末跨年活動，新進國小以學生的版畫來製作文創年畫紅包袋，讓人感受帶有藝術氛圍的年味。漚汪國小在校內孔子像前點燈，再到當地大廟文衡殿龍柱懸掛祈福卡，還下田拔蘿蔔，體驗家鄉的產業文化。
擔任新進國小家長會長的市議員李退之，也以美術班學生盛敏佳的「雞祥如意」年畫作品，印製了丁酉雞年春聯二萬份要送給民眾，李退之說，學生的年畫創作很有創意，真是厲害。
漚汪國小由師長代表在學校孔子像前舉行點燈祈福儀式，隨後全校師生前往文衡殿祈福，有樂隊伴奏如踩街般十分歡樂，邀社區民眾喜迎新年，再將紅燈籠造型的祈福卡掛上廟前龍柱。校長許德文說，文衡殿每年捐贈學校營養午餐費十萬元，藉祈福活動表達感恩與祝福。
學生並到將軍區農會協辦的公益農場體驗拔蘿蔔，學校今年特別贈送每位學童一根白蘿蔔，讓每位孩子的全家人在新年有好彩頭。
新進國小發表文創年畫、紅包袋，年畫是由黃翊珊的「雙雞報喜」、許芷婕的「財神到」兩幅作品印製；紅包袋則由方楚鈞「平安積財福」、鄭鈺穎「金舞春」、楊珽鈞「『雞』不可失」、盛敏佳的「雞祥如意」年畫作品印製。
除了年畫紅包袋發表，也為千人創作的祈福板揭牌，一同揭開「吉」字，寓意「萬事皆吉」，讓雞年獻上吉祥如意，還有跳蚤市場，全校師生和家長一起做公益，捐助家扶中心。
校長黃耿鐘說，從蛇年開始，新進國小已連續發行五年的年畫、紅包袋，成為學校專屬特色，更吸引民眾爭相索取。
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