〈南部〉登革熱防疫見效 衛局︰要看3年

房地產公司女董與李姓丈夫協議離婚，女董找來自己公司的兩位員工當證人，在離婚協議書上簽名。李男表示，他不認識兩名證人、也未接觸兩名證人，兩名證人未親聞他與妻子有離婚真意，主張離婚無效。雖然女董提出反駁，…