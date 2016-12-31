〈南部〉登革熱防疫見效 衛局︰要看3年
2016-12-31
〔記者王俊忠／台南報導〕南市去年登革熱疫情嚴重，病例達二萬二千多例、死亡一一二人；今年防疫見成效，全年本土病例十六例、入夏後只有兩例。衛生局說，今年防疫區里座談會提前部署，加入科技防疫作為，讓防疫奏效，但防疫要三年有效，才算真正成功！
由於今年防疫帳面成績亮眼，市府衛生局針對全市七五二個里、四一○支登革熱防疫志工隊進行評選，選出十五支績優志工隊在昨天表揚。
衛生局長林聖哲說，以往登革熱防治作為較為傳統、土法煉鋼，歷經去年疫情後，市府相關單位痛定思痛，決定在今年初提前部署防疫工作，並持續尋求學者專家支援、朝科技防疫方向推動，一年下來，果然看到成效。
林聖哲說，以往里長對於里內疫情調查地圖採用手繪，這種手繪地圖無法更新，今年改用電腦輔助地理資訊系統，把病例、病媒蚊與孑孓幼蟲數量等相關資料輸入電腦，可隨時更新與查詢；其次在原市區與永康、仁德等地，置放一千個誘卵器（器具內放抑制劑，使卵不會長成孑孓），觀察蚊卵活動情形，並請疾管署協助檢驗抓到的斑蚊有無登革熱病毒。
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